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Taekwondo Grand Prix (Мод, Много денег)

Taekwondo Grand Prix (Мод, Много денег) 2.2.11

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Версия:
2.2.11
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Hello There Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 290 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
211
Скриншоты
Описание

Taekwondo Grand Prix — это захватывающая видеоигра, которая позволяет любителям тхэквондо и боевых искусств погрузиться в атмосферу настоящих спортивных соревнований. Игра создана с целью как можно точнее воссоздать ощущение участия в турнирах по тхэквондо, благодаря чему игроки могут испытать все аспекты этого динамичного вида спорта.


Разработчики уделили особое внимание реалистичности движений и техник тхэквондо. Сотрудничество с профессиональными спортсменами позволило детально имитировать каждый удар, блок и комбинацию, что делает каждый поединок в игре насыщенным и реалистичным. Это обеспечивает игрокам не только визуальное удовольствие, но и глубокое погружение в технику и стратегию настоящего тхэквондо.


Taekwondo Grand Prix не просто игра, а полноценный симулятор, который позволяет игрокам развивать свои навыки и стратегии боевых искусств в увлекательной и конкурентной среде. Благодаря разнообразию режимов, игроки могут участвовать в различных соревнованиях, адаптировать своего персонажа и даже соревноваться с другими игроками в режиме онлайн. Это делает Taekwondo Grand Prix отличным выбором для тех, кто ищет не только развлечение, но и возможность углубиться в мир боевых искусств.


Информация о модах

Бесконечные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Taekwondo Grand Prix (Мод, Много денег) v2.2.11 MOD APK

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Скачать Taekwondo Grand Prix (Мод, Много денег) 290 Мб Ссылка 2 290 Мб

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