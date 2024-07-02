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GTA: Chinatown Wars (Мод, Много патронов и здоровья)

GTA: Chinatown Wars (Мод, Много патронов и здоровья) 4.4.187

153
28
Скачать (920 Мб)
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Версия:
4.4.187
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rockstar Games
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 920 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
86 672

Grand Theft Auto: Chinatown Wars — мобильная игра от Rockstar Games. Это продолжение Grand Theft Auto III. Эта игра была выпущена для Android в 2009 году и с тех пор является одной из самых популярных игр на этой платформе. Игрок берет на себя роль Хуан Ли, которого обвиняют в убийстве и который проводит год в тюрьме. Выйдя на свободу, он отправляется свергнуть Триады и отомстить за смерть своего отца. Действие игры происходит в Либерти-Сити из Grand Theft Auto III (первой версии Grand Theft Auto) с множеством новых дополнений, таких как шоссе, мосты.


Chinatown Wars — отличная игра, но мы не рекомендуем играть в нее на телефоне Android. Это потому, что эта версия игры была разработана специально для устройств Android и не работает на старых телефонах. Практически невозможно запустить игру на устройстве, отличном от Android. Если вы ищете отличную игру для Android, мы рекомендуем вам обратить внимание на следующие лучшие игры: Super Monster Truck 2, Hot Shots Golf® II HD, One Piece Pirate Warriors и Bound by Flame.


Это приложение предлагает интересный вариант Grand Theft Auto для мобильных устройств, что делает его одной из лучших игр, когда-либо созданных для устройств Android. Возможность выполнять свои миссии, предлагая отличную графику на устройстве, сделает вас зависимым от него, если вы будете играть в эту игру регулярно!


Скриншоты

Информация о модах

Мод меню :

  • Бесконечные боеприпасы
  • Бесконечное здоровье
  • Бесконечные деньги
  • Высокий урон
  • Проходить сквозь стены
  • Прогуляйтесь по объектам



 Теги темы: Много патронов, Встроенный кэш

Скачать GTA: Chinatown Wars (Мод, Много патронов и здоровья) 4.4.187 взлом

Можно скачать версию "4.4.172", новая версия скоро появится!


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Скачать GTA: Chinatown Wars (Мод, Много патронов и здоровья) 920 Мб Ссылка 2 920 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о GTA: Chinatown Wars (Мод, Много патронов и здоровья)


Комментарии (5)
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Гость Максим
Гость Максим 12 декабря 2023 07:15
Подскажите, игра полная?
0
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Анонимус228
Анонимус228 15 мая 2021 08:43
Вирус???????? 
-19
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старік хотабыч
старік хотабыч 24 апреля 2021 20:06
ігра класс но для меня не ідёт 



мне больше нравиться гоа 3 она тоооооп лучшая а чайно товн на 5/10 потому графика не лучшая хотя что можно ожыдать от гта у каторой 500мб весит
-20
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дэб
дэб 23 апреля 2021 19:40
а кэш встроеный ??я незнаю? я вот хочу скачать 



Blecs l,
да класс

-8
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Blecs l
Blecs l 10 февраля 2021 10:11
классс top1



[spoiler][/spoiler]да блэкс 1 ты прав класс

Blecs l,
да ты прав блэкс 1
+5
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