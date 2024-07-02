Grand Theft Auto: Chinatown Wars — мобильная игра от Rockstar Games. Это продолжение Grand Theft Auto III. Эта игра была выпущена для Android в 2009 году и с тех пор является одной из самых популярных игр на этой платформе. Игрок берет на себя роль Хуан Ли, которого обвиняют в убийстве и который проводит год в тюрьме. Выйдя на свободу, он отправляется свергнуть Триады и отомстить за смерть своего отца. Действие игры происходит в Либерти-Сити из Grand Theft Auto III (первой версии Grand Theft Auto) с множеством новых дополнений, таких как шоссе, мосты.



Chinatown Wars — отличная игра, но мы не рекомендуем играть в нее на телефоне Android. Это потому, что эта версия игры была разработана специально для устройств Android и не работает на старых телефонах. Практически невозможно запустить игру на устройстве, отличном от Android. Если вы ищете отличную игру для Android, мы рекомендуем вам обратить внимание на следующие лучшие игры: Super Monster Truck 2, Hot Shots Golf® II HD, One Piece Pirate Warriors и Bound by Flame.





Это приложение предлагает интересный вариант Grand Theft Auto для мобильных устройств, что делает его одной из лучших игр, когда-либо созданных для устройств Android. Возможность выполнять свои миссии, предлагая отличную графику на устройстве, сделает вас зависимым от него, если вы будете играть в эту игру регулярно!