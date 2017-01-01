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Lara Croft: Relic Run (Мод, Много денег)

Lara Croft: Relic Run (Мод, Много денег) 1.13.8030

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Версия:
1.13.8030
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SQUARE ENIX LTD
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 400 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 952

Lara Croft: Relic Run - это захватывающая игра с участием легендарной археолог Лары Крофт. В этой игре вы отправитесь в невероятное приключение, где вас ждут динамичные беговые сцены, платформеры и многое другое.


Игра предоставляет вам возможность бегать, карабкаться, летать, нырять и преодолевать многочисленные игровые препятствия, создавая захватывающий геймплей. Вы сможете насладиться разнообразными игровыми задачами и достижениями, что добавляет в игру интерес и вызов для игроков.



Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать Lara Croft: Relic Run (Мод, Много денег) 1.13.8030 взлом

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Скачать Lara Croft: Relic Run (Мод, Много денег) 400 Мб Ссылка 2 400 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Lara Croft: Relic Run (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Marshall
Marshall 5 апреля 2024 18:56
А где мод на много денег ? Его попросту нет и игра выдаёт ошибку скачивания данных
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