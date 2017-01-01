Lara Croft: Relic Run (Мод, Много денег) 1.13.8030
Версия:
1.13.8030
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SQUARE ENIX LTD
Обновлено:
Сегодня, 15:19
Возраст:
Требуется места:
≈ 400 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 952
Lara Croft: Relic Run - это захватывающая игра с участием легендарной археолог Лары Крофт. В этой игре вы отправитесь в невероятное приключение, где вас ждут динамичные беговые сцены, платформеры и многое другое.
Игра предоставляет вам возможность бегать, карабкаться, летать, нырять и преодолевать многочисленные игровые препятствия, создавая захватывающий геймплей. Вы сможете насладиться разнообразными игровыми задачами и достижениями, что добавляет в игру интерес и вызов для игроков.
Информация о модах
Много денег
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