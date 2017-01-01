Lara Croft: Relic Run - это захватывающая игра с участием легендарной археолог Лары Крофт. В этой игре вы отправитесь в невероятное приключение, где вас ждут динамичные беговые сцены, платформеры и многое другое.





Игра предоставляет вам возможность бегать, карабкаться, летать, нырять и преодолевать многочисленные игровые препятствия, создавая захватывающий геймплей. Вы сможете насладиться разнообразными игровыми задачами и достижениями, что добавляет в игру интерес и вызов для игроков.



