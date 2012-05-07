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Rope Hero: Vice Town (Мод, Много денег/Очков/VIP)

Rope Hero: Vice Town (Мод, Много денег/Очков/VIP) 6.8.1

236
40
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Версия:
6.8.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Naxeex LLC
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
52 253
Скриншоты
Описание

Rope Hero: Vice Town - это увлекательная игра, в которой вам предстоит стать настоящим супергероем и защищать город от злодеев и преступников. Ваш персонаж обладает уникальными способностями, позволяющими вам лазить по зданиям с использованием специальной веревки, высоко прыгать и ловко приземляться. В игровом магазине у вас есть возможность приобрести разнообразное снаряжение и оружие, чтобы бороться с преступностью в городе. Вы можете настроить внешний вид своего героя по своему вкусу, делая его уникальным.


Одним из интересных аспектов игры является разнообразие транспортных средств, которые вы можете использовать для передвижения по городу. Вам доступны разные виды транспорта, включая розовый танк, внедорожник, велосипед, самолеты и вертолеты. Это позволяет вам исследовать город и бороться с преступностью в стиле.


Кроме того, в игре есть специальные костюмы для вашего героя, которые предоставляют дополнительные способности, такие как летание на реактивной тяге. Это делает ваши приключения ещё более захватывающими и разнообразными.


Информация о модах
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Скачать Rope Hero: Vice Town (Мод, Много денег/Очков/VIP) v6.8.1 MOD APK

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Скачать Rope Hero: Vice Town (Мод, Много денег/Очков/VIP) 135 Мб Ссылка 2 135 Мб

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