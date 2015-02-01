Отправляйтесь в очередное увлекательное приключение в Mini Militia - Doodle Army 2, погрузившись в захватывающие приключения с прокруткой по сторонам. Помимо простой графики и уникальных художественных стилей, Doodle Army 2 - один из лучших шутеров, которые вы можете иметь в своей системе.





Возьмите свой аватар от многих, выберите свое стартовое оружие и соберите все виды огневой мощи по пути. Бросьте вызов онлайн-игрокам через множество захватывающих игровых режимов или играйте в одиночку, решая различные задачи.

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