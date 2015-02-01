Mini Militia - Doodle Army 2 (Мод, Unlocked) 5.5.2
Отправляйтесь в очередное увлекательное приключение в Mini Militia - Doodle Army 2, погрузившись в захватывающие приключения с прокруткой по сторонам. Помимо простой графики и уникальных художественных стилей, Doodle Army 2 - один из лучших шутеров, которые вы можете иметь в своей системе.
Возьмите свой аватар от многих, выберите свое стартовое оружие и соберите все виды огневой мощи по пути. Бросьте вызов онлайн-игрокам через множество захватывающих игровых режимов или играйте в одиночку, решая различные задачи.
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МОД 1
Неограниченное количество гранат: гранаты будут увеличиваться, когда вы их используете.
МОД 2
1) Неограниченное здоровье
2) Неограниченное ускорение
3) Неограниченное количество боеприпасов и бомб
4) Бросок магической бомбы
5) Магический рукопашный удар
6) Мгновенное восполнение здоровья
7) Скорость ходьбы
8) Нет гравитации
9) Невидимый
10) Взлом стены
11) Красный цвет газа
12 ) Любое оружие Двойное оружие
13) Новое двойное оружие
14) Нет перезарядки
15) Пуля сквозь стену
16) Бесконечная скорость пули
17) Бесконечная дальность пули
18) Пули за выстрел (1x_100x)
19) Награда за урон Emp (по умолчанию, здоровье, усиление)
20 ) Бомба (по умолчанию, пила, ракета, миномет, противогаз, снаряд, проксинада)
21) гранатомет (по умолчанию, пила, ракета, миномет, противогаз, снаряд, проксинада)
22) Ракетная пусковая установка (по умолчанию, пила, ракета, миномет, газовая граната, огнестрельное оружие, проксинада)
23) пусковая установка для пилы (по умолчанию, пила, ракета, миномет, газовая граната, огнестрельное оружие, проксинада)
24) Уровень 9999
25) разблокировать все наряды и аксессуары (Все вещи разблокированы, но в виртуальном, вы не можете их экипировать)
26) Все оружие полностью обновлено
27) Слепые роботы
28) Убить одним выстрелом
29) Скрыть свое оружие от врагов
30) Высокий урон в ближнем бою
31) Нет урона от пилы
32) Распылитель ракетницы
33) Распылитель гранатомета
34) Распылитель минигана
35) Распылитель Emp Gun
36) Распылитель Saw Gun
37) Распылитель M93ba (снайперский)
38) Распылитель Magnum
39) Распылитель Mp5
40) Распылитель Tavor
41) Распылитель Ak47
42) Распылитель Tec9
43) Распылитель Aa-12
44) Распылитель Xm8
45) Распылитель для охотничьего пистолета
46) Распылитель M14
47) Распылитель Uzi
48) Распылитель
для огнемета 49) Распылитель Phasr
50) Распылитель Deagle
51) Помповый распылитель для дробовика
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