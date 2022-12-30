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Chicken Gun (Мод, Много денег)

Chicken Gun (Мод, Много денег) 4.0.2 b273

1961
218
Скачать (545 Мб)
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Версия:
4.0.2 b273
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
ChaloApps
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 545 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
163 943

Chicken Gun - это забавный и безумный шутер, который обязательно понравится поклонникам нестандартных игр. В игре участники принимают роли куриц и петухов, которые вооружены до зубов и готовы сразиться друг с другом. Они могут прокачивать своих персонажей, улучшать их внешний вид и способности, а также использовать разнообразное оружие и технику.


Игроки смогут наслаждаться разнообразием режимов и миссий, которые предложит Chicken Gun. Динамичные перестрелки от первого лица обещают оставить участников на грани смеха и адреналина. Это не просто шутер, это настоящее шоу среди злобных куриц, которые хотят доказать свою силу и мастерство.


Проект от ChaloApps обещает много веселья и развлечения, и наверняка сможет завоевать сердца фанатов эксцентричных онлайн-игр. Если вы ищете что-то необычное и захватывающее, то Chicken Gun точно стоит вашего внимания. Приготовьтесь к безумным схваткам, веселой атмосфере и морю разнообразия в игре о вооруженных цыплятах!


Скриншоты

Информация о модах

MOD v1

- МОД МЕНЮ

- Неограниченные деньги

- Бесплатные покупки

- Разблокировать все

- Режим Бога

- Урон

- Скорость

- Максимальный уровень

- Автоматическая стрельба

- Неограниченное топливо для реактивного ранца -

Без рекламы


MOD v2

  • Бесконечные деньги
  • Максимальный уровень
  • Безлимитный реактивный ранец
  • Один удар
  • Неограниченный прыжок
  • Скорость

MOD V3


  • Режим бога
  • Мгновенно убить
  • Быстрый огонь
  • Максимальная точность
  • Бесплатный шоппинг
  • Без повреждений автомобиля
  • Разблокировать все
  • Максимальный уровень
  • Максимальный опыт
  • Без рекламы
  • Анти-кик
  • АнтиБан
 Теги темы: Много денег

Скачать Chicken Gun (Мод, Много денег) 4.0.2 b273 взлом

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MOD V2 545 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 545 Мб

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