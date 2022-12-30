Chicken Gun - это забавный и безумный шутер, который обязательно понравится поклонникам нестандартных игр. В игре участники принимают роли куриц и петухов, которые вооружены до зубов и готовы сразиться друг с другом. Они могут прокачивать своих персонажей, улучшать их внешний вид и способности, а также использовать разнообразное оружие и технику.





Игроки смогут наслаждаться разнообразием режимов и миссий, которые предложит Chicken Gun. Динамичные перестрелки от первого лица обещают оставить участников на грани смеха и адреналина. Это не просто шутер, это настоящее шоу среди злобных куриц, которые хотят доказать свою силу и мастерство.





Проект от ChaloApps обещает много веселья и развлечения, и наверняка сможет завоевать сердца фанатов эксцентричных онлайн-игр. Если вы ищете что-то необычное и захватывающее, то Chicken Gun точно стоит вашего внимания. Приготовьтесь к безумным схваткам, веселой атмосфере и морю разнообразия в игре о вооруженных цыплятах!