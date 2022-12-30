Chicken Gun (Мод, Много денег) 4.0.2 b273
Chicken Gun - это забавный и безумный шутер, который обязательно понравится поклонникам нестандартных игр. В игре участники принимают роли куриц и петухов, которые вооружены до зубов и готовы сразиться друг с другом. Они могут прокачивать своих персонажей, улучшать их внешний вид и способности, а также использовать разнообразное оружие и технику.
Игроки смогут наслаждаться разнообразием режимов и миссий, которые предложит Chicken Gun. Динамичные перестрелки от первого лица обещают оставить участников на грани смеха и адреналина. Это не просто шутер, это настоящее шоу среди злобных куриц, которые хотят доказать свою силу и мастерство.
Проект от ChaloApps обещает много веселья и развлечения, и наверняка сможет завоевать сердца фанатов эксцентричных онлайн-игр. Если вы ищете что-то необычное и захватывающее, то Chicken Gun точно стоит вашего внимания. Приготовьтесь к безумным схваткам, веселой атмосфере и морю разнообразия в игре о вооруженных цыплятах!
MOD v1
- МОД МЕНЮ
- Неограниченные деньги
- Бесплатные покупки
- Разблокировать все
- Режим Бога
- Урон
- Скорость
- Максимальный уровень
- Автоматическая стрельба
- Неограниченное топливо для реактивного ранца -
Без рекламы
MOD v2
- Бесконечные деньги
- Максимальный уровень
- Безлимитный реактивный ранец
- Один удар
- Неограниченный прыжок
- Скорость
MOD V3
- Режим бога
- Мгновенно убить
- Быстрый огонь
- Максимальная точность
- Бесплатный шоппинг
- Без повреждений автомобиля
- Разблокировать все
- Максимальный уровень
- Максимальный опыт
- Без рекламы
- Анти-кик
- АнтиБан
Скачать Chicken Gun (Мод, Много денег) 4.0.2 b273 взлом
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