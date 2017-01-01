Kingdom Rush Origins (Мод, Много алмазов) - Игра выполнена в жанре защиты башен. В этой игре вам предстоит возглавить армию эльфов, что-бы защищать волшебные земли от захватчиков. На вас будут нападать самые разнообразные враги, такие как - колдуны, гномы и другие злые завоеватели. В борьбе с этим злом вам помогут башни, которые бы вы будете совершенствовать постоянно, повышать их защищённость и мощность нанесения ударов по противнику. Раскройте всю боевую мощь эльфов и их башен. В игре появились восемь новых улучшений башен и 18+ способностей которые можно прокачать.