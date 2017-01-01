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Kingdom Rush Origins (Мод, Много алмазов)

Kingdom Rush Origins (Мод, Много алмазов) 6.1.26

5
0
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Ironhide Game Studio
Версия:
6.1.26
Категория:
Стратегии / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 205 Мб
id приложения:
com.ironhidegames.android.kingdomrushorigins
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
6 844

Kingdom Rush Origins (Мод, Много алмазов) - Игра выполнена в жанре защиты башен. В этой игре вам предстоит возглавить армию эльфов, что-бы защищать волшебные земли от захватчиков. На вас будут нападать самые разнообразные враги, такие как - колдуны, гномы и другие злые завоеватели. В борьбе с этим злом вам помогут башни, которые бы вы будете совершенствовать постоянно, повышать их защищённость и мощность нанесения ударов по противнику. Раскройте всю боевую мощь эльфов и их башен. В игре появились восемь новых улучшений башен и 18+ способностей которые можно прокачать.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1 

  • Бесконечные деньги

МОД 2

  1. МОД Меню
  2. Убейте врага, чтобы получить сверхвысокую алмазную награду (открыть перед входом на уровень)
  3. Урон башни очень высокий (открыть перед входом на уровень)
  4. Доступны все герои
  5. Вы можете купить его без бриллиантов
 Теги темы: Много алмазов, Встроенный кэш

Скачать Kingdom Rush Origins (Мод, Много алмазов) 6.1.26 взлом

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Скачать Kingdom Rush Origins (Мод, Много алмазов) 205 Мб Ссылка 2 205 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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