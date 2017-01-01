Kingdom Rush Origins (Мод, Много алмазов) 6.1.26
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Ironhide Game Studio
Версия:
6.1.26
Обновлено:
Сегодня, 11:44
Возраст:
Требуется места:
≈ 205 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
6 844
Kingdom Rush Origins (Мод, Много алмазов) - Игра выполнена в жанре защиты башен. В этой игре вам предстоит возглавить армию эльфов, что-бы защищать волшебные земли от захватчиков. На вас будут нападать самые разнообразные враги, такие как - колдуны, гномы и другие злые завоеватели. В борьбе с этим злом вам помогут башни, которые бы вы будете совершенствовать постоянно, повышать их защищённость и мощность нанесения ударов по противнику. Раскройте всю боевую мощь эльфов и их башен. В игре появились восемь новых улучшений башен и 18+ способностей которые можно прокачать.
Информация о модах
МОД 1
- Бесконечные деньги
МОД 2 МОД Меню Убейте врага, чтобы получить сверхвысокую алмазную награду (открыть перед входом на уровень) Урон башни очень высокий (открыть перед входом на уровень) Доступны все герои Вы можете купить его без бриллиантов
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