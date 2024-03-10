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Wild Sky TD: Tower Defense (Мод, Бесплатные покупки)

Wild Sky TD: Tower Defense (Мод, Бесплатные покупки) 1.127.1

9
2
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Wild Sky Dev
Версия:
1.127.1
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 500 Мб
id приложения:
com.wildsky.td
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
9
Комментарии:
0
Просмотров:
10 496

Wild Sky - это захватывающая игра в жанре Tower Defense, которая перенесет вас в фэнтезийный мир полный приключений и опасностей. В этой игре вам предстоит оборонять свои земли от нашествия монстров и захватывать таинственные территории, чтобы раскрыть историю этого удивительного мира. Одной из ключевых особенностей является разнообразная система улучшений, которая позволит вам усовершенствовать и укрепить свои защитные башни и персонажей. Вы сможете разрабатывать стратегии и тактики, чтобы справиться с каждой волной монстров и победить сложных боссов.


Игра также предлагает могущественных героев, которые будут сражаться на вашей стороне и помогать вам в битвах. Эти герои имеют уникальные способности и навыки, которые можно прокачивать, делая их еще более эффективными в борьбе с врагами. Игра обещает эпические битвы, великолепную графику и увлекательный игровой процесс, который наверняка привлечет всех поклонников Tower Defense и фэнтезийных миров. Присоединитесь к этой захватывающей игре и сразитесь за спасение своего мира от монстров и тьмы!


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Убийство одним ударом (оффлайн)
  • Бесплатное обновление (офлайн)
  • Неограниченное золото в бою (оффлайн)
  • Неограниченные навыки (онлайн)


ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы мод работал стабильно, перед игрой необходимо отключить сетевое соединение.

Обязательно включите разрешения вручную, если Android 6.0 и выше, выбрав «Настройки» > «Приложения» > «Название игры» > «Разрешения» | Отображать поверх других приложений.

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Скачать Wild Sky TD: Tower Defense (Мод, Бесплатные покупки) 500 Мб Ссылка 2 500 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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