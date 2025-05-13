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Castle Defender Premium: Hero Idle Defense TD (Мод, Много урона)

Castle Defender Premium: Hero Idle Defense TD (Мод, Много урона) 2.0.6

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Версия:
2.0.6
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Unimob
Категория:
Ролевые / Стратегии / Кликеры
Обновлено:
Сегодня, 15:36
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 695
Скриншоты
Описание

Castle Defender: Hero Idle Defense TD (Мод, Много урона) - В этой игре вам предстоит взять на себя большую ответственность. Собрать группу отважных героев и отправится оборонять свой неприступный замок. Открывайте новых героев, занимайтесь прокачкой оружия и навыков.


По классике, в самом начале игры у вас будет всего один персонаж, лучник с мощным луком, проходите уровни и прокачивайте его, постепенно вы сможете открыть новых персонажей, с помощью которых сможете усилить ваши атаки.

Здесь вы будете встречать мощных боссов, после победы над которыми вы сможете получить бонусы.


Информация о модах

Неограниченные деньги


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 Теги темы: RPG

Скачать Castle Defender Premium: Hero Idle Defense TD (Мод, Много урона) v2.0.6 MOD APK

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Скачать Castle Defender Premium: Hero Idle Defense TD (Мод, Много урона) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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