Описание

Castle Defender: Hero Idle Defense TD (Мод, Много урона) - В этой игре вам предстоит взять на себя большую ответственность. Собрать группу отважных героев и отправится оборонять свой неприступный замок. Открывайте новых героев, занимайтесь прокачкой оружия и навыков.





По классике, в самом начале игры у вас будет всего один персонаж, лучник с мощным луком, проходите уровни и прокачивайте его, постепенно вы сможете открыть новых персонажей, с помощью которых сможете усилить ваши атаки.

Здесь вы будете встречать мощных боссов, после победы над которыми вы сможете получить бонусы.