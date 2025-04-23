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Grand Battle Royale: Pixel FPS (Мод, Много денег)

Grand Battle Royale: Pixel FPS (Мод, Много денег) 3.5.3

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Версия:
3.5.3
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
GameSpire Ltd.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 17:36
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 169 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 014
Скриншоты
Описание

Grand Battle Royale представляет собой захватывающую пиксельную игру в жанре FPS для мобильных устройств, вдохновленную успехом Playerunknown's Battlegrounds. В этой игре игроки отправляются на бесчисленное количество различных мест, где им предстоит бегать, собирать оружие, стрелять и выживать. Основными элементами игрового процесса являются поиск оружия и атака других игроков в поисках победы.


Оружие в Grand Battle Royale варьируется от базового, такого как японский меч, AK 47 и M4A1, до экзотического, включая базуки и другое мощное вооружение. Оружие случайным образом разбрасывается по полю битвы, добавляя элемент случайности и напряжения в процесс сбора экипировки. Однако игрокам также предстоит быть осторожными, так как каждый может стать целью для других и стремиться ограбить их в борьбе за выживание.


Grand Battle Royale предлагает атмосферу напряженных сражений, где умение быстро действовать и тактически мыслить становятся ключевыми для победы. Эта игра призвана удовлетворить желание экшена и адреналина для всех любителей жанра боевиков на мобильных устройствах.


Информация о модах
  • Неограниченные кредиты.
  • Неограниченное количество драгоценных камней.
  • Неограниченное количество ключей.
  • Удвоитель кредитов.
  • Реклама удалена.

(Деньги увеличиваются при расходах)

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 Теги темы: Много денег

Скачать Grand Battle Royale: Pixel FPS (Мод, Много денег) v3.5.3 MOD APK

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Скачать Grand Battle Royale: Pixel FPS (Мод, Много денег) 169 Мб Ссылка 2 169 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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