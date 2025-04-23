Grand Battle Royale представляет собой захватывающую пиксельную игру в жанре FPS для мобильных устройств, вдохновленную успехом Playerunknown's Battlegrounds. В этой игре игроки отправляются на бесчисленное количество различных мест, где им предстоит бегать, собирать оружие, стрелять и выживать. Основными элементами игрового процесса являются поиск оружия и атака других игроков в поисках победы.
Оружие в Grand Battle Royale варьируется от базового, такого как японский меч, AK 47 и M4A1, до экзотического, включая базуки и другое мощное вооружение. Оружие случайным образом разбрасывается по полю битвы, добавляя элемент случайности и напряжения в процесс сбора экипировки. Однако игрокам также предстоит быть осторожными, так как каждый может стать целью для других и стремиться ограбить их в борьбе за выживание.
Grand Battle Royale предлагает атмосферу напряженных сражений, где умение быстро действовать и тактически мыслить становятся ключевыми для победы. Эта игра призвана удовлетворить желание экшена и адреналина для всех любителей жанра боевиков на мобильных устройствах.
- Неограниченные кредиты.
- Неограниченное количество драгоценных камней.
- Неограниченное количество ключей.
- Удвоитель кредитов.
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(Деньги увеличиваются при расходах)
Скачать Grand Battle Royale: Pixel FPS (Мод, Много денег) v3.5.3 MOD APK
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