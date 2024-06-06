android-1.ru / Игры / На русском / Crossout Mobile (Встроенный кэш)
Crossout Mobile (Встроенный кэш)

Crossout Mobile (Встроенный кэш) 1.32.0.81979

Создайте свои боевые машины в постапокалиптическом мире
95
22
Скачать (731 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Gaijin Distribution KFT
Версия:
1.32.0.81979
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 731 Мб
id приложения:
com.gaijin.xom
Русский язык:
Есть
Лайков:
95
Комментарии:
1
Просмотров:
26 754

Crossout Mobile - это игра, которая переносит игроков в мир постапокалипсиса, что является популярным сценарием в мире видеоигр. Однако, в отличие от большинства игр в этом жанре, Crossout предлагает уникальную возможность игрокам стать инженерами и создавать свои собственные боевые машины.


Игрокам предоставляется доступ к различным деталям и компонентам, которые они могут использовать для сборки своих собственных автомобилей-боевых машин. Это открывает двери для творчества и позволяет каждому игроку создать уникальное транспортное средство, соответствующее его стилю и стратегии.


Однако создание машины - это только начало. Затем игроки могут участвовать в захватывающих битвах, используя свои собственные автомобили, чтобы сразиться с другими игроками. Стратегия и тактика игры становятся важными элементами, так как каждое решение может повлиять на исход боя.


Скриншоты

Информация о модах

оригинал

 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Crossout Mobile (Встроенный кэш) 1.32.0.81979 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Crossout Mobile (Встроенный кэш)
731 Мб
Ссылка 2
731 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Army Men Strike (Мод, Много энергии)
Army Men Strike (Мод, Много энергии)
Версия: 3.227.0
Смайлики: Блиц (Мод, Много денег)
Смайлики: Блиц (Мод, Много денег)
Версия: 63.0.0
Super Mecha Champions (Встроенный кэш)
Super Mecha Champions (Встроенный кэш)
Версия: 1.0.14605
Gridpunk - Battle Arena (Мод, Бесплатные покупки)
Gridpunk - Battle Arena (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.1.11
Dead Cells (Мод меню)
Dead Cells (Мод меню)
Версия: 3.3.15
Clash Of Robots
Clash Of Robots
Версия: 31.3
aquapark.io (Мод, Много денег/Без рекламы)
aquapark.io (Мод, Много денег/Без рекламы)
Версия: 6.10.0
Coin Master (Мод, Много монет)
Coin Master (Мод, Много монет)
Версия: 3.5.1651

Отзывы о Crossout Mobile (Встроенный кэш)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Александр
Александр 9 сентября 2021 07:28
Нифига встроенного кэша нет. При загрузке директит на обычную версию, которая потом требует дозагрузки уже из клиента. 

+12
Ответить