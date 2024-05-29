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Bullet Force (Мод, Wallhack)

Bullet Force (Мод, Wallhack) 1.100.1

Станьте солдатом элитных военных сил
10
4
Скачать (933 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Blayze Games, L.L.C.
Версия:
1.100.1
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 933 Мб
id приложения:
com.blayzegames.iosfps
Русский язык:
Есть
Лайков:
10
Комментарии:
1
Просмотров:
9 114

Bullet Force - это захватывающая игра, в которой игроки воплотятся в роли молодого солдата, служащего в элитных военных силах под названием Bullet Force. В этом мире царит хаос и беспорядок, и человеческие жизни стоят очень дорого.


События игры разворачиваются в мире, где 100 миль относятся к райскому укрытию, где люди могут жить в мире и счастье. Но действительность в Bullet Force совсем иная. Здесь народ вынужден бороться за выживание в условиях бесконечных военных конфликтов между враждующими группировками. Игрокам предстоит столкнуться с вызовами этого опасного мира, где каждый шаг может оказаться решающим. Они смогут использовать свои навыки и тактические способности, чтобы выжить в бою и добиться успеха в бескомпромиссных сражениях.


Bullet Force предоставляет возможность окунуться в атмосферу военных действий, испытать адреналин и военную стратегию, а также проверить свою реакцию и меткость в самых опасных ситуациях.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные боеприпасы
  • Лучевые боеприпасы



 Теги темы: Встроенный кэш

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Скачать Bullet Force (Мод, Wallhack) 933 Мб Ссылка 2 933 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Bullet Force (Мод, Wallhack)


Комментарии (1)
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Capudo
Capudo 17 января 2023 02:22
Queria hack de hadar. Ver nomes dos adversários através das paredes
-4
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