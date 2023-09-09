android-1.ru / Игры / На русском / Охотник-убийца (Мод, Много денег/Unlocked)
Охотник-убийца (Мод, Много денег/Unlocked)

Охотник-убийца (Мод, Много денег/Unlocked) 1.981

Станьте убийцей и уничтожайте вражеские силы на их базе
14
5
Скачать (53 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Ruby Game Studio
Версия:
1.981
Категория:
На русском / Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 53 Мб
id приложения:
com.rubygames.assassin
Русский язык:
Есть
Лайков:
14
Комментарии:
0
Просмотров:
4 963

"Охотник Убийца" - это экшн-игра, которая предоставляет игрокам возможность испытать адреналин и напряжение стелс-геймплея. В этой игре, игроки берут на себя роль убийцы, которому предстоит искать и уничтожать вражеские силы на их базе. Но это не так просто, как кажется, поскольку игрок должен использовать стратегию и ловкость, чтобы справиться с многочисленными врагами.


Игрок управляет персонажем, указывая точку назначения на экране, и персонаж автоматически перемещается в эту область. Каждый уровень представляет разнообразную местность, где можно использовать окружение в своих интересах. Препятствия, такие как камни и рощи, могут служить хорошими укрытиями, где игрок может прятаться от врагов.


Чтобы быть успешным в роли убийцы, игрокам придется атаковать врагов сзади, чтобы не быть замеченными. Поначалу, врагов может быть немного, но с увеличением уровня их количество будет возрастать, делая игру более сложной. Если игрок будет обнаружен врагами, это повлечет за собой угрозу для жизни персонажа, и игра может начаться заново. Каждый враг в игре имеет область видимости и стрельбы перед собой. Если игрок войдет в эту область, враги немедленно обнаружат его и начнут атаковать. Поэтому игрок должен оставаться невидимым и ударять сзади, чтобы остаться в живых и успешно завершить миссии. Таким образом, "Охотник Убийца" предоставляет игрокам возможность испытать стелс-геймплей, требующий тактики и ловкости для успешного завершения задач.



Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное количество драгоценных камней
 Теги темы: Много денег, Unlocked

Скачать Охотник-убийца (Мод, Много денег/Unlocked) 1.981 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Охотник-убийца (Мод, Много денег/Unlocked) 53 Мб Ссылка 2 53 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Space Shooter: Galaxy Attack (Мод, Много денег)
Space Shooter: Galaxy Attack (Мод, Много денег)
Версия: 1.797
Idle Evil Clicker (Мод, Бесплатные покупки)
Idle Evil Clicker (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 2.23.7
Записки Искателя (Мод, Много денег)
Записки Искателя (Мод, Много денег)
Версия: 2.50.1
Armored Squad: Mechs vs Robots (Мод, Много денег)
Armored Squad: Mechs vs Robots (Мод, Много денег)
Версия: 3.1.3
Дальнобойщик Джо (Мод, Бесплатные покупки)
Дальнобойщик Джо (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 0.2.29
Survivalist: invasion PRO (Мод меню)
Survivalist: invasion PRO (Мод меню)
Версия: 0.0.621
Mini Trucker (Мод, Много денег)
Mini Trucker (Мод, Много денег)
Версия: 1.9.14
Rail Rush (Мод, много денег)
Rail Rush (Мод, много денег)
Версия: 1.9.18

Отзывы о Охотник-убийца (Мод, Много денег/Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив