Armored Squad - это захватывающая игра, которая приглашает игроков в эпические бои с использованием мощных роботов. Вам предстоит исследовать множество сложных миссий и сражаться на эпических уровнях, где вас ожидают напряженные фазы стрельбы и бескомпромиссные столкновения.





Одним из ключевых аспектов игры является возможность вооружить своего робота ультрасовременным оружием. Вы сможете настраивать и улучшать своего персонажа, чтобы он стал мощным бойцом на поле боя. Во время игры вам предстоит разрабатывать тактики, выбирать подходящее оружие и использовать свои навыки, чтобы одержать победу. Armored Squad предлагает уникальную систему создания персонажей, позволяющую вам настраивать внешний вид и оснащение своего робота. Вы можете выбирать из различных видов роботов и оружия, чтобы создать оптимальный боевой арсенал.