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Metal Soldiers 2 (Мод, много денег)

Metal Soldiers 2 (Мод, много денег) 3.6

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Версия:
3.6
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Play365
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:28
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 132 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 399
Скриншоты
Описание

Metal Soldiers 2 (Мод, много денег) - Сражайся с силами противника, управляй боевой техникой, покупай новое оружие и снаряжение, проходи 15 сложнейших миссий. Сражайтесь с вражескими танками и вертолётами, выбирай себе любого персонажа из множества. Удобное управление, приятная графика и невероятный геймплей!


Информация о модах

Много денег + убрана реклама

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 Теги темы: Много денег, Без рекламы

Скачать Metal Soldiers 2 (Мод, много денег) v3.6 MOD APK

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Скачать Metal Soldiers 2 (Мод, много денег) 132 Мб Ссылка 2 132 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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