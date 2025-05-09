Metal Soldiers 2 (Мод, много денег) 3.6
Metal Soldiers 2 (Мод, много денег) - Сражайся с силами противника, управляй боевой техникой, покупай новое оружие и снаряжение, проходи 15 сложнейших миссий. Сражайтесь с вражескими танками и вертолётами, выбирай себе любого персонажа из множества. Удобное управление, приятная графика и невероятный геймплей!
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Скачать Metal Soldiers 2 (Мод, много денег) v3.6 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.