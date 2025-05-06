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Brawl Stars (Мод, Много денег)

Brawl Stars (Мод, Много денег) 61.249

Сражайтесь в командных битвах и стратегически побеждайте врагов
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Версия:
61.249
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Supercell
Категория:
Аркады / Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:53
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 600 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
34 060
Скриншоты
Описание

Brawl Stars - это мобильная MOBA-игра, разработанная компанией Supercell. Игра привлекает множество игроков своим уникальным подходом к жанру, захватывающим геймплеем и разнообразием персонажей.


В мире, где мобильные игры находятся в постоянном развитии, "Brawl Stars" выделяется как одна из ведущих MOBA-игр на платформе. Игроки вступают в битвы в реальном времени в различных режимах игры, включая режимы на выживание, захват флага и другие. У каждого персонажа есть уникальные способности и стиль игры, что добавляет глубину и тактичность в сражения. Графический стиль игры сочетает в себе яркие цвета и характерный дизайн персонажей, что делает игровой мир привлекательным и узнаваемым. Игроки имеют возможность выбирать из множества персонажей, каждый из которых обладает уникальными навыками, а также собирать их для создания сильных команд.


"Brawl Stars" акцентирует внимание на командном взаимодействии и стратегии, делая игру интересной и захватывающей для игроков разных уровней опыта. Регулярные обновления и события также поддерживают интерес к игре, предлагая новые режимы, персонажей и элементы геймплея.


С момента своего выпуска "Brawl Stars" стала популярной игрой в жанре MOBA на мобильных платформах, привлекая игроков своим разнообразием и динамичностью сражений.


Информация о модах
  • Неограниченные ресурсы
  • Все доступные скины
  • Все доступные бравлеры
  • Десятки карт
  • Безлимитное Всё
  • PvP Онлайн Работает


– Как и в других версиях MOD для частных серверов, в оригинальной версии вы не сможете присоединиться к PvP с другими игроками.

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 Теги темы: Много денег, Приватный сервер, Шутер

Скачать Brawl Stars (Мод, Много денег) v61.249 MOD APK

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Приватный Сервер 1 600 Мб Приватный Сервер 2 600 Мб Приватный Сервер 1 (Ссылка 2) 600 Мб Приватный Сервер 2 (Ссылка 2) 600 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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