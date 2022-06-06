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Raft Survival: Выживание на плоту (Мод, Много опыта)

Raft Survival: Выживание на плоту (Мод, Много опыта) 1.217.4

108
18
Скачать (180 Мб)
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Версия:
1.217.4
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
TREASTONE LTD
Категория:
Игры / Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
44 726

Raft Survival - Ocean Nomad: приключенческая игра на выживание в океане. Сражайтесь за свою жизнь на плоту в океане. Откройте для себя новые места и необитаемые острова. Отправляйтесь в пещеры и водопады, изготавливайте оружие и предметы, открывайте новые локации и острова. Сражайтесь с монстрами, спутниками и другими игроками. Двигайтесь по суше, плавайте и ныряйте в море. Стройте домики из дерева, деревянные отмели возле океанских пляжей и небольших бухт позволят вам прожить в море несколько дней без водоснабжения. Лодку можно использовать как плавучий плот для достижения новых островов или пещер, если нет подходящего места для плавания.


Путешествуйте в дальние уголки океана, стройте плот и маленькую лодку, находите и открывайте новые острова. Остановите угрозу пиратов, устройтесь на работу некромантом или исследователем. Живите в роскоши с другими членами вашего плота: торговцем, который продает пурпурные драгоценные камни и изумруды, еще одним поваром, который продает еду и оружие, еще одним охотником, который охотится на монстров и собирает ценные предметы. Управляйте собой, чтобы быть лучшим!


Передвижение по морю: выживание на плоту — это передвижение по водной среде. При работе на своем плоту вам придется построить достаточно доступную лодку для себя и своих спутников. Игра позволяет вам плавать в любой момент из-за этой функции, но также позволяет вам дольше оставаться на плаву, если это необходимо, используя различные подводные платформы, которые постоянно плавают в океане. Это также означает, что


Скриншоты

Информация о модах
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Скачать Raft Survival: Выживание на плоту (Мод, Много опыта) 1.217.4 взлом

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Скачать Raft Survival: Выживание на плоту (Мод, Много опыта) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Raft Survival: Выживание на плоту (Мод, Много опыта)


Комментарии (6)
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Boris
Boris 26 декабря 2023 16:26
Без интернета не работает. не сохраняется.
0
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Denis
Denis 11 октября 2023 14:48
Здравствуйте почему мод не запускается и игра вылетает
+3
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Гость Андрей
Гость Андрей 2 октября 2022 11:44
Спасибо большое🤓
+10
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Lensifal
Lensifal Администраторы 2 октября 2022 00:34
Гость Андрей, Добрый вечер, обновили сразу 3 версии мода!
0
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Гость Андрей
Гость Андрей 1 октября 2022 20:19
Обновите до 1.212.4 версии пожалуйста
+14
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Дима
Дима 6 июня 2022 17:31
Обучение невозможно пройти в 1 моде там часть обучения сломалось
+6
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