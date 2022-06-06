Raft Survival - Ocean Nomad: приключенческая игра на выживание в океане. Сражайтесь за свою жизнь на плоту в океане. Откройте для себя новые места и необитаемые острова. Отправляйтесь в пещеры и водопады, изготавливайте оружие и предметы, открывайте новые локации и острова. Сражайтесь с монстрами, спутниками и другими игроками. Двигайтесь по суше, плавайте и ныряйте в море. Стройте домики из дерева, деревянные отмели возле океанских пляжей и небольших бухт позволят вам прожить в море несколько дней без водоснабжения. Лодку можно использовать как плавучий плот для достижения новых островов или пещер, если нет подходящего места для плавания.





Путешествуйте в дальние уголки океана, стройте плот и маленькую лодку, находите и открывайте новые острова. Остановите угрозу пиратов, устройтесь на работу некромантом или исследователем. Живите в роскоши с другими членами вашего плота: торговцем, который продает пурпурные драгоценные камни и изумруды, еще одним поваром, который продает еду и оружие, еще одним охотником, который охотится на монстров и собирает ценные предметы. Управляйте собой, чтобы быть лучшим!





Передвижение по морю: выживание на плоту — это передвижение по водной среде. При работе на своем плоту вам придется построить достаточно доступную лодку для себя и своих спутников. Игра позволяет вам плавать в любой момент из-за этой функции, но также позволяет вам дольше оставаться на плаву, если это необходимо, используя различные подводные платформы, которые постоянно плавают в океане. Это также означает, что