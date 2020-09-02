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Monster Legends (Мод, Лёгкая игра)

Monster Legends (Мод, Лёгкая игра) 17.6.2

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Версия:
17.6.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Socialpoint
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 216 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 647
Скриншоты
Описание

Monster Legends приглашает вас стать лучшим тренером монстров и погрузиться в увлекательные приключения вместе с вашими любимыми созданиями. В этой игре вы сможете разводить и собирать новых монстров, заботиться о них и обучать, чтобы улучшить их способности и силу. Развивайте своих уникальных монстров, чтобы они стали непобедимыми в сражениях.


Monster Legends предлагает эпические тактические бои, где ваша команда монстров сталкивается с врагами. Вы сможете управлять своими монстрами, выбирая лучшие тактики и стратегии для победы. Открывайте новые способности, собирайте редких и легендарных монстров и создавайте сильные команды для преодоления всех вызовов.


Погрузитесь в захватывающий мир Monster Legends от Social Point, где каждый монстр имеет свою уникальную историю и способности. Станьте лучшим тренером, управляя своими монстрами к победе и становясь чемпионом в этой увлекательной игре с элементами стратегии и приключений.


Информация о модах

1. Всегда побеждайте с 3 звездами

ПРИМЕЧАНИЕ : Если вы выиграете, вы всегда получите 3 звезды. Если проиграете, игра перезагрузится!

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 Теги темы: фермы

Скачать Monster Legends (Мод, Лёгкая игра) v17.6.2 MOD APK

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Скачать Monster Legends (Мод, Лёгкая игра) 216 Мб Ссылка 2 216 Мб

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Отзывы о Monster Legends (Мод, Лёгкая игра)


Комментарии (1)
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Просто жека
Просто жека 6 июля 2021 14:41
Топ мод просто топ и добавьте мод много денег
+1
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