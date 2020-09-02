Monster Legends приглашает вас стать лучшим тренером монстров и погрузиться в увлекательные приключения вместе с вашими любимыми созданиями. В этой игре вы сможете разводить и собирать новых монстров, заботиться о них и обучать, чтобы улучшить их способности и силу. Развивайте своих уникальных монстров, чтобы они стали непобедимыми в сражениях.
Monster Legends предлагает эпические тактические бои, где ваша команда монстров сталкивается с врагами. Вы сможете управлять своими монстрами, выбирая лучшие тактики и стратегии для победы. Открывайте новые способности, собирайте редких и легендарных монстров и создавайте сильные команды для преодоления всех вызовов.
Погрузитесь в захватывающий мир Monster Legends от Social Point, где каждый монстр имеет свою уникальную историю и способности. Станьте лучшим тренером, управляя своими монстрами к победе и становясь чемпионом в этой увлекательной игре с элементами стратегии и приключений.
1. Всегда побеждайте с 3 звездами
ПРИМЕЧАНИЕ : Если вы выиграете, вы всегда получите 3 звезды. Если проиграете, игра перезагрузится!
Скачать Monster Legends (Мод, Лёгкая игра) v17.6.2 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer