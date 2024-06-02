Нарезайте фрукты или овощи так же быстро, как повар. Собирайте монеты и открывайте множество новых вещей, таких как усилители, красные конфеты и многое другое!





Попробуйте новые вкусные и полезные блюда с Perfect Slices! Получайте монеты за игру в Perfect Slices, а затем тратьте их на усиления! Загрузите эту совершенно бесплатную игру прямо сейчас и начните нарезать фрукты или овощи, как профессионал!





Perfect Slices (Мод, много монет) - Крошите всё что видите на мелкие кусочки, вам будут даваться различные овощи и фрукты, которые нажатием по экрану нужно будет измельчить, в качестве вашего оружия будет нож. Проходя различные этапы ты сможешь покупать новые средства для нарезки. Простая и динамичная игра.