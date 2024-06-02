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Perfect Slices (Мод, много монет)

Perfect Slices (Мод, много монет) 1.4.27

2
0
Скачать (48 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
SayGames
Версия:
1.4.27
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 48 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
1
Просмотров:
1 661

Нарезайте фрукты или овощи так же быстро, как повар. Собирайте монеты и открывайте множество новых вещей, таких как усилители, красные конфеты и многое другое!


Попробуйте новые вкусные и полезные блюда с Perfect Slices! Получайте монеты за игру в Perfect Slices, а затем тратьте их на усиления! Загрузите эту совершенно бесплатную игру прямо сейчас и начните нарезать фрукты или овощи, как профессионал!


Perfect Slices (Мод, много монет) - Крошите всё что видите на мелкие кусочки, вам будут даваться различные овощи и фрукты, которые нажатием по экрану нужно будет измельчить, в качестве вашего оружия будет нож. Проходя различные этапы ты сможешь покупать новые средства для нарезки. Простая и динамичная игра.


Скриншоты

Информация о модах

МОД МЕНЮ

СКОРОСТЬ ИГРЫ 0> 5

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ МОНЕТЫ

РАЗБЛОКИРОВАТЬ УРОВЕНЬ 9999

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 Теги темы: Много денег

Скачать Perfect Slices (Мод, много монет) 1.4.27 взлом

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Скачать Perfect Slices (Мод, много монет)
48 Мб
Ссылка 2
48 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Perfect Slices (Мод, много монет)


Комментарии (1)
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Ilya
Ilya 26 декабря 2022 19:06
Пока ещё не скачивал надеюсь там будет много денег
-1
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