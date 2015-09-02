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DevTycoon 2 - Симулятор разработчика игр (Мод, Много денег)

DevTycoon 2 - Симулятор разработчика игр (Мод, Много денег) 2.9.15

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5
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
BoomDrag Games
Версия:
2.9.15
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
id приложения:
com.boomdrag.devtycoon2
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
7
Комментарии:
0
Просмотров:
6 023

Dev Tycoon Inc. Idle Simulator - это захватывающая игра, которая позволит вам окунуться в мир бизнеса и стать великим магнатом. Вы будете создавать и развивать собственную компанию, прокладывая путь к успеху и процветанию.


Ваша главная задача - управлять различными проектами и продуктами, чтобы увеличить свою прибыль и стать лидером отрасли. Вы будете принимать стратегические решения, нанимать и обучать сотрудников, а также улучшать свои производственные мощности, чтобы увеличить эффективность работы. Однако, важно помнить, что в этом мире конкуренция жесткая. Вам придется противостоять другим компаниям и магнатам, бороться за клиентов и рыночные доли. Вы будете принимать решения, которые будут влиять на успех вашей компании, и нужно быть готовым к риску и вызовам.


Игра предлагает режим бездействия, что означает, что вы можете продолжать развивать свою компанию, даже если вы не активно играете. Это позволяет вам наблюдать за ростом своего бизнеса, даже когда вы не в игре, и получать пассивный доход. Dev Tycoon Inc. Idle Simulator предлагает вам возможность испытать радость и удовлетворение от развития собственного бизнеса. Примите вызов, станьте магнатом и постройте свою империю в этой захватывающей игре.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Опыт, навыки, внесение очков
  • Все навыки разблокированы
  • Все темы разблокированы
  • Все способности разблокированы

Информация:  включите инъекцию, измените аватар и посмотрите видео, чтобы узнать значение инъекции.



MOD V2

  • Бесплатная покупка в приложении
 Теги темы: Много денег

Скачать DevTycoon 2 - Симулятор разработчика игр (Мод, Много денег) 2.9.15 взлом

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MOD V2
120 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
120 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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