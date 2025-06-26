android-1.ru / Игры / Симуляторы / NecroMerger - Idle Merge Game (Мод, Много денег)
NecroMerger - Idle Merge Game (Мод, Много денег)

NecroMerger - Idle Merge Game (Мод, Много денег) v1.69

9
2
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.69
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Grumpy Rhino Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:04
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 145
Описание

NecroMerger предлагает игрокам войти в увлекательный мир строительства и управления подземельем, где каждый шаг — это шаг к власти и богатству. Вам предстоит выращивать и улучшать монстров, создавая опасные комбинации, способные поглотить даже самых отважных героев. Каждое объединение монстров открывает новые возможности для развития и усиления вашего подземелья, а также расширяет арсенал ловушек для максимизации дохода.


Путешествуйте по путям тьмы и развивайте свое подземелье, чтобы создать мощное царство, способное устоять перед любым вызовом. Объединяйте существ и создавайте новые варианты с силой и способностями, способными противостоять любым врагам. Улучшайте своих монстров, открывайте новые резонансные эффекты и становитесь настоящим повелителем подземелий.


Играя в NecroMerger, вы окунетесь в захватывающий мир фэнтезийных приключений, где только самые сильные выживают. Готовьтесь к стратегическим вызовам, управляйте ресурсами с умом и ведите ваше подземелье к вершинам мощи и богатства.


Информация о модах

1. CheatMenu (кнопка справа «Настройка»)

Вы можете добавить/разблокировать все, что хотите

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать NecroMerger - Idle Merge Game (Мод, Много денег) v1.69 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать NecroMerger - Idle Merge Game (Мод, Много денег) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Tank Physics Mobile Vol.2 (Мод, Бесплатные покупки)
Tank Physics Mobile Vol.2 (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 4.7
Idle Ant Colony (Мод, Без рекламы)
Idle Ant Colony (Мод, Без рекламы)
Version: 1.7.5
Used Car Tycoon Game (Мод, Много денег)
Used Car Tycoon Game (Мод, Много денег)
Version: 23.7.6
L.O.L Surprise! Movie Maker (Мод, Много денег)
L.O.L Surprise! Movie Maker (Мод, Много денег)
Version: 1.4.2128
Lagerta — визуальные новеллы
Lagerta — визуальные новеллы
Version: 1.6.3
IFyou:episodes-love stories (Мод, Премиум выборы)
IFyou:episodes-love stories (Мод, Премиум выборы)
Version: 1.2.53
Stellar Wanderer (Мод, Много денег)
Stellar Wanderer (Мод, Много денег)
Version: 10192
Avion Flight Simulator ™ (Мод, Бесплатные покупки)
Avion Flight Simulator ™ (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.37

Отзывы о NecroMerger - Idle Merge Game (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Rick
Rick 9 октября 2022 06:54
Мод любое д...., ни чем не отличается от оригинала. Какой смысл скачивать его, если оригинал хотя бы в облаке сохраняет.
-2
Ответить