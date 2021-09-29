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Block Craft 3D (Мод, Много монет)

Block Craft 3D (Мод, Много монет) 2.18.8

36
4
Скачать (67 Мб)
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Требования:
Android 4.0.3 и выше
Разработчик:
Fun Games For Free
Версия:
2.18.8
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 67 Мб
id приложения:
com.fungames.blockcraft
Русский язык:
Есть
Лайков:
36
Комментарии:
2
Просмотров:
7 755

Block Craft 3D: Building Simulator Games Free - это увлекательная казуальная игра, которая придется по вкусу всем, кто ценит творчество и строительство. В этой игре вы получаете возможность создавать свой собственный мир, воплощая в жизнь самые смелые архитектурные идеи.


Основным аспектом игры является строительство. У вас есть бесконечные ресурсы и множество вариантов для создания различных построек. Вы можете построить дома, небоскребы, парки, мосты, и многое другое. Ваша фантазия здесь не имеет границ. Игра также позволяет вам общаться с другими игроками. Вы можете приглашать друзей в свой мир, а также посещать миры других игроков. Это открывает возможность для социального взаимодействия и обмена идеями.


Block Craft 3D предоставляет вам не только место для творчества, но и широкий выбор материалов и инструментов для строительства. Это позволяет вам экспериментировать и создавать уникальные и красочные постройки.


Скриншоты

Информация о модах

Большое количество монет (не алмазов).


 Теги темы: Много монет

Скачать Block Craft 3D (Мод, Много монет) 2.18.8 взлом

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Скачать Block Craft 3D (Мод, Много монет) 67 Мб Ссылка 2 67 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Block Craft 3D (Мод, Много монет)


Комментарии (2)
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Анюта
Анюта 13 ноября 2021 17:00
Пожалуйста ну взломайте на алмазы ну если это не возможно так и напишите прошу вы очень крутой сайт я вас многим рекомендую ❤️
+11
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Аня
Аня 29 сентября 2021 15:23
Пожалуйста взломайте и на алмазы пожалуйста
Вы самый лучший сайт спасибо за 7
+8
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