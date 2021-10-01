Записки Искателя (Мод, Много денег) 2.50.2
Чувствуйте себя Шерлоком Холмсом, разгадывая тайны и анализируя улики
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
MYTONA
Версия:
2.50.2
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:01
Возраст:
Требуется места:
≈ 825 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
22 460
Seekers Notes ® - это интересный пример, как вдохновение Шерлока Холмса может перекочевать в мир компьютерных игр. Игра объединяет элементы детектива, приключенческой игры и ролевой игры, погружая игроков в захватывающий мир загадок и разгадывания тайн. Ее популярность среди игроков свидетельствует о том, что интерес к детективным историям и расследованиям всегда остается актуальным.
Игры, основанные на расследованиях и головоломках, позволяют игрокам почувствовать себя в роли детектива, анализируя улики, решая головоломки и раскрывая тайны. Seekers Notes ®, вероятно, предлагает игрокам увлекательные загадки и приключения, которые помогают им почувствовать вкус детективной работы, подобной той, что занимался Шерлок Холмс.
Информация о модах
- Много денег
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