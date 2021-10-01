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Записки Искателя (Мод, Много денег)

Записки Искателя (Мод, Много денег) 2.50.2

Чувствуйте себя Шерлоком Холмсом, разгадывая тайны и анализируя улики
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7
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
MYTONA
Версия:
2.50.2
Категория:
Без интернета / На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 825 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
22 460

Seekers Notes ® - это интересный пример, как вдохновение Шерлока Холмса может перекочевать в мир компьютерных игр. Игра объединяет элементы детектива, приключенческой игры и ролевой игры, погружая игроков в захватывающий мир загадок и разгадывания тайн. Ее популярность среди игроков свидетельствует о том, что интерес к детективным историям и расследованиям всегда остается актуальным.


Игры, основанные на расследованиях и головоломках, позволяют игрокам почувствовать себя в роли детектива, анализируя улики, решая головоломки и раскрывая тайны. Seekers Notes ®, вероятно, предлагает игрокам увлекательные загадки и приключения, которые помогают им почувствовать вкус детективной работы, подобной той, что занимался Шерлок Холмс.


Скриншоты

Информация о модах
  • Много денег
 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш, поиск предметов, Логические

Скачать Записки Искателя (Мод, Много денег) 2.50.2 взлом

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Скачать Записки Искателя (Мод, Много денег) 825 Мб Ссылка 2 825 Мб
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Отзывы о Записки Искателя (Мод, Много денег)


Комментарии (92)
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Афоня Виф
Афоня Виф 11 часов назад
Обновите пожалуйста до последней версии. Очень надеюсь в ПМ поиграть, не хочется команду подвести
0
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Нафаня
Нафаня В четверг в 21:09
Lensifal, обновления не будет, правильно я понимаю?
0
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Нафаня
Нафаня В среду в 23:06
Спасибо за ответ, очень очень ждём
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы В среду в 21:56
Нафаня, как только, так сразу
0
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Нафаня
Нафаня В среду в 20:08
Видимо не дождемся версию 2.50.2, а через неделю новое обновление((((
0
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Ната
Ната В среду в 03:01
Спасибо хоть отвечаете .будем ждать 😪
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы Во вторник в 21:25
Ната, должно быть, когда - не знаем
0
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Ната
Ната Во вторник в 20:50
Стоит ждать обновление 2.50.2.или нет
0
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Нафаня
Нафаня Во вторник в 20:25
Скажите, будет обновление или уже не надеяться?
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Афоня Виф
Афоня Виф Во вторник в 08:52
Обновите пожалуйста до последней версии
+1
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