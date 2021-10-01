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Часовщик: три в ряд (Мод, Много денег)

Часовщик: три в ряд (Мод, Много денег) 83.2.0

Интеллектуальная игра с загадками и головоломками
18
16
Скачать (138 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
BELKA GAMES
Версия:
83.2.0
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 138 Мб
id приложения:
com.belkatechnologies.clockmaker
Русский язык:
Есть
Лайков:
18
Комментарии:
4
Просмотров:
17 803

Часовщик - это увлекательная интеллектуальная игра с легким геймплеем. История игры начинается с загадочного проклятия, которое угрожает городу XIX века. Дядя, странный старейшина города, решает разгадать эту загадку, и для этого он нуждается в вашей помощи. Единственный способ помочь ему - это решать головоломки, соединяя драгоценные камни.


В игре есть карта, которую вы можете исследовать, ведя расследование таинственных преступлений. Встречая горожан и собирая дополнительные предметы для своего квеста, вы открываете новые локации и продвигаетесь вперед по сюжету. Геймплей в "Часовщике" напоминает другие интеллектуальные игры-головоломки, такие как Candy Crush Saga или Legendary Diamond Game. Ваша задача - устраивать в ряд три и более одинаковых камня, чтобы выполнить задания и продвигаться в игре.


Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • Рубины увеличиваются с расходами

Мод 2

  • Бесплатные покупки за реальные деньги
 Теги темы: Много денег

Скачать Часовщик: три в ряд (Мод, Много денег) 83.2.0 взлом

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MOD V1 138 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 138 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство

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Отзывы о Часовщик: три в ряд (Мод, Много денег)


Комментарии (4)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 июля 2023 16:50
Вэл,
обновим
0
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Вэл
Вэл 7 июля 2023 13:05
Здравствуйте! Обновите игру пожалуйста! Спасибо!
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 2 апреля 2023 00:18
Гость Ника, Скоро обновим возможно
-4
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Гость Ника
Гость Ника 1 апреля 2023 22:51
Здравствуйте! Обновите игру пожалуйста! Спасибо!
+3
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