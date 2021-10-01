Часовщик: три в ряд (Мод, Много денег) 83.2.0
Интеллектуальная игра с загадками и головоломками
Часовщик - это увлекательная интеллектуальная игра с легким геймплеем. История игры начинается с загадочного проклятия, которое угрожает городу XIX века. Дядя, странный старейшина города, решает разгадать эту загадку, и для этого он нуждается в вашей помощи. Единственный способ помочь ему - это решать головоломки, соединяя драгоценные камни.
В игре есть карта, которую вы можете исследовать, ведя расследование таинственных преступлений. Встречая горожан и собирая дополнительные предметы для своего квеста, вы открываете новые локации и продвигаетесь вперед по сюжету. Геймплей в "Часовщике" напоминает другие интеллектуальные игры-головоломки, такие как Candy Crush Saga или Legendary Diamond Game. Ваша задача - устраивать в ряд три и более одинаковых камня, чтобы выполнить задания и продвигаться в игре.
Мод 1
- Рубины увеличиваются с расходами
Мод 2
- Бесплатные покупки за реальные деньги
Скачать Часовщик: три в ряд (Мод, Много денег) 83.2.0 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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