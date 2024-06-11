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Hero Park (Мод, Много денег)

Hero Park (Мод, Много денег) 1.19.2

2
0
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Fun Flavor Games
Версия:
1.19.2
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 71 Мб
id приложения:
com.FunFlavorGames.HeroPark
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
2 596

Hero Park - это игра Tycoon, в которой игроки могут испытать процесс управления городом приключений в мире фантазий. В этой игре игрок становится солдатом в отставке и возвращается на родину после уничтожения монстров. Желая восстановить все заново, он начал думать о создании базы для авантюристов, которые могли бы пополнить запасы перед тем, как войти в темницу. 


Геймплей игры привлекателен и построен очень многомерно, он заставит игроков наслаждаться процессом управления городом, одновременно расширяя и развивая город, чтобы стать более процветающим. В процессе развития городка игрока будет сопровождать милый и умный единорог. Более того, этот единорог является основным источником дохода для игрока, и причина этого будет объяснена в игровом процессе игры. Игрокам придется построить много разных домов, чтобы поддерживать искателей приключений, расширяя их территорию и улучшая качество города. Это очень подходящая игра для тех, кто любит жанр Tycoon или увлечен фэнтезийным миром.



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Информация о модах
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 Теги темы: Много денег

Скачать Hero Park (Мод, Много денег) 1.19.2 взлом

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Скачать Hero Park (Мод, Много денег) 71 Мб Ссылка 2 71 Мб

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