Hero Park - это игра Tycoon, в которой игроки могут испытать процесс управления городом приключений в мире фантазий. В этой игре игрок становится солдатом в отставке и возвращается на родину после уничтожения монстров. Желая восстановить все заново, он начал думать о создании базы для авантюристов, которые могли бы пополнить запасы перед тем, как войти в темницу.





Геймплей игры привлекателен и построен очень многомерно, он заставит игроков наслаждаться процессом управления городом, одновременно расширяя и развивая город, чтобы стать более процветающим. В процессе развития городка игрока будет сопровождать милый и умный единорог. Более того, этот единорог является основным источником дохода для игрока, и причина этого будет объяснена в игровом процессе игры. Игрокам придется построить много разных домов, чтобы поддерживать искателей приключений, расширяя их территорию и улучшая качество города. Это очень подходящая игра для тех, кто любит жанр Tycoon или увлечен фэнтезийным миром.



