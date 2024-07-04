Transit King Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 6.4.2
Стройте город и управляйте ресурсами в захватывающей бизнес-игре.
Transit King Tycoon - Сыграйте в бизнес игру, постройте собственный город. Вы будете начинать свой путь с нуля, у вас не будет практически ничего, вы просто начнёте строить разные здания, настраивать производство, взаимодействие предприятий. Наращивайте обороты и добивайтесь больших успехов.
Научитесь мудро управлять своими ресурсами, снабжайте свои мегаполисы готовым продовольствием, а заводы сырьём. Здесь всё будет зависеть только от вашей стратегии игры. Постройте эффективную стратегию, нанимайте дальнобойщиков, прокладывайте новые маршруты между заводами, сокращайте время доставки необходимых товаров. Собирайте новые транспортные средства и обновляйте их.
Мод 1
1. Неограниченное количество наличных/ банкнот
Важные примечания:
– Не используйте мод в туториале.
- Не используйте мод, пока не появится сообщение об ошибке «Недостаточно заметок», затем включите мод.
- Не злоупотребляйте модом (покупайте только одну вещь, затем выключайте мод, не покупайте больше)
- Вы можете купить за наличные, даже если стоимость указана с минусом.
Мод 2
- Получайте вознаграждение, не просматривая рекламу
Скачать Transit King Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 6.4.2 взлом
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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