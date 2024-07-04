Transit King Tycoon - Сыграйте в бизнес игру, постройте собственный город. Вы будете начинать свой путь с нуля, у вас не будет практически ничего, вы просто начнёте строить разные здания, настраивать производство, взаимодействие предприятий. Наращивайте обороты и добивайтесь больших успехов.





Научитесь мудро управлять своими ресурсами, снабжайте свои мегаполисы готовым продовольствием, а заводы сырьём. Здесь всё будет зависеть только от вашей стратегии игры. Постройте эффективную стратегию, нанимайте дальнобойщиков, прокладывайте новые маршруты между заводами, сокращайте время доставки необходимых товаров. Собирайте новые транспортные средства и обновляйте их.