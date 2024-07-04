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Transit King Tycoon (Мод, Бесплатные покупки)

Transit King Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 6.4.2

Стройте город и управляйте ресурсами в захватывающей бизнес-игре.
42
9
Скачать (106 Мб)
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Версия:
6.4.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BON Games
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
32 187

Transit King Tycoon - Сыграйте в бизнес игру, постройте собственный город. Вы будете начинать свой путь с нуля, у вас не будет практически ничего, вы просто начнёте строить разные здания, настраивать производство, взаимодействие предприятий. Наращивайте обороты и добивайтесь больших успехов.


Научитесь мудро управлять своими ресурсами, снабжайте свои мегаполисы готовым продовольствием, а заводы сырьём. Здесь всё будет зависеть только от вашей стратегии игры. Постройте эффективную стратегию, нанимайте дальнобойщиков, прокладывайте новые маршруты между заводами, сокращайте время доставки необходимых товаров. Собирайте новые транспортные средства и обновляйте их.


Скриншоты

Информация о модах

Мод 1


1. Неограниченное количество наличных/ банкнот


Важные примечания:

– Не используйте мод в туториале.

- Не используйте мод, пока не появится сообщение об ошибке «Недостаточно заметок», затем включите мод.

- Не злоупотребляйте модом (покупайте только одну вещь, затем выключайте мод, не покупайте больше)

- Вы можете купить за наличные, даже если стоимость указана с минусом.

Мод 2

  • Получайте вознаграждение, не просматривая рекламу
 Теги темы: Автомобили, Бесплатные покупки, Экономические

Скачать Transit King Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 6.4.2 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 106 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 106 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Transit King Tycoon (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (10)
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гость
гость 29 марта 2024 13:29
и как включать мод для игры без рекламы?
0
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Неважно
Неважно 23 марта 2024 13:34
На самом деле внутри скачивания файл совершенно другой игры.
+1
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Гость Иван
Гость Иван 13 октября 2023 12:54
У меня - 2 176 800 баксов и я играю двумя модами. Особая благодарность этому сайту за подпись игры(кто в теме тот поймёт). Раскрывать свой личный опыт не буду. Играйте сами и все поймете. Как строить все обьекты,что бы не мешал минус. Благодарю админов этого сайта за предоставление две версии мода. Я юзаю сразу и без рекламы и с покупками. Тек кто кричит что ему не нужен тот или иной мод,то это те кто простоине разобрался в правильности их изпользование. Если можно было бы я бы выложил скрин какой у меня баланс и что у меня построено. Пожалуйста не плачьте что не работает или у вас не получается, здесь все работает. Просто не спешите и имейте терпение перед использованием мода.
-7
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Del
Del 4 октября 2023 12:03
Подскажите, как делать дорогие покупки и при этом не уходить а минус? Это возможно вообще?
-1
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Алексей
Алексей 29 сентября 2023 11:48
Покупки нафиг не нужны. Мод на рекламу рулит. Выложите пожалуйста.
+1
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ПАВЕЛ
ПАВЕЛ 29 сентября 2023 11:32
А без рекламы мод ?
+2
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Гость Иван
Гость Иван 27 сентября 2023 16:07
Здравствуйте, разработчики самого лучшего сайта. Пожалуйста обновите на версию 6.3.5. Заранее благодарю. И помните вы самые лучшие.
-2
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Гость Alexander
Гость Alexander 2 августа 2023 16:16
Какой же все таки это прекрасный сайт. Не успела обнова выйти ,а уже мод😉 только обновите еще раз пожалуйста на 6.3.4 а завтра вроде обещают 6.3.5

Love ваш сайт,
Не доводи до -9500 до этого строй здания. Если за шол за предел. То тебя не банят но здания больше не строится. Я на 125 уровне у мне - 475к баксов

Если кто то не разобрался в функциях мода,то это проблема не модпакера, а клиента😀

Конечно что огорчает так это то что здесь нету и мода на рекламу. Это было бы полный фурор

Будем ждать обнову. В игру не зайти.
+12
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Love ваш сайт
Love ваш сайт 4 сентября 2022 19:34
Про водителей не правда.. Почему то ограничены
+1
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Love ваш сайт
Love ваш сайт 30 августа 2022 20:23
Работает но не всегда исправно.. Здания построил, нажимаю чтоб закончить постройку и игра перезагружается. Или покупаешь когда баксов - 9000 допустим, так тоже перезаход и в игру..

Спасибо что стараетесь.
Игра интересная сама по себе

Понял в чем дело, если вырезать рекламу мод перестаёт работать.. А так все работает отлично

После перезаход в минус улетает игра.. А потом и бан походу прилетает.. Здания нельзя улучшить
+2
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