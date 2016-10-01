Let’s Survive (Unlocked/бесплатный крафт) 1.9.4
Взаимодействуйте с выжившими и стройте безопасное убежище
Добро пожаловать в захватывающий мир Let's Survive — Survival, где вас ожидает увлекательное выживание в опасном окружении. В этой ролевой игре вы окажетесь в мире, населенном каннибалами, которые жаждут вашей гибели. Вам предстоит пройти через тысячи сложных испытаний, чтобы выжить в этом суровом и враждебном мире.
Ваша задача — найти безопасное убежище и создать боевое оружие, чтобы защитить себя от ужасных зомби и каннибалов. В апокалиптическом мире, где смерть и опасность скрываются за каждым углом, вам придется быть бдительным и стратегичным. Исследуйте бесконечное количество боевых зон, ищите ресурсы, взаимодействуйте с другими выжившими и стройте безопасное убежище, чтобы обеспечить свою выживаемость.
Let's Survive — Survival предлагает вам захватывающий геймплей, где каждое решение и действие имеет значение. Будьте готовы к постоянным вызовам и противостоянию с врагами, а также развивайте свои навыки выживания. Постройте свою легендарную историю в этом опасном мире и покажите всем, что вы настоящий выживший.
МОД 1
Craft Exploit
- Создание без необходимых ингредиентов ресурсов.
- Удален уровень, необходимый для создания.
- Не потребляйте свои настоящие ингредиенты ресурсов.
Информация:
Подождите, пока активы полностью загрузятся, прежде чем включать мод.
МОД 2
- Бесплатное ремесло
- Монеты увеличиваются при покупках в магазине
- Бесплатные покупки за реальные деньги
- Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу
Скачать Let’s Survive (Unlocked/бесплатный крафт) 1.9.4 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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