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Let’s Survive (Unlocked/бесплатный крафт)

Let’s Survive (Unlocked/бесплатный крафт) 1.9.4

Взаимодействуйте с выжившими и стройте безопасное убежище
118
28
Скачать (130 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
TREASTONE LTD
Версия:
1.9.4
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
lets.survive.apocalypse.survival
Русский язык:
Есть
Лайков:
118
Комментарии:
1
Просмотров:
71 143

Добро пожаловать в захватывающий мир Let's Survive — Survival, где вас ожидает увлекательное выживание в опасном окружении. В этой ролевой игре вы окажетесь в мире, населенном каннибалами, которые жаждут вашей гибели. Вам предстоит пройти через тысячи сложных испытаний, чтобы выжить в этом суровом и враждебном мире.


Ваша задача — найти безопасное убежище и создать боевое оружие, чтобы защитить себя от ужасных зомби и каннибалов. В апокалиптическом мире, где смерть и опасность скрываются за каждым углом, вам придется быть бдительным и стратегичным. Исследуйте бесконечное количество боевых зон, ищите ресурсы, взаимодействуйте с другими выжившими и стройте безопасное убежище, чтобы обеспечить свою выживаемость.


Let's Survive — Survival предлагает вам захватывающий геймплей, где каждое решение и действие имеет значение. Будьте готовы к постоянным вызовам и противостоянию с врагами, а также развивайте свои навыки выживания. Постройте свою легендарную историю в этом опасном мире и покажите всем, что вы настоящий выживший.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Craft Exploit
    - Создание без необходимых ингредиентов ресурсов.
    - Удален уровень, необходимый для создания.
    - Не потребляйте свои настоящие ингредиенты ресурсов.

    Информация:
    Подождите, пока активы полностью загрузятся, прежде чем включать мод.

МОД 2

  • Бесплатное ремесло
  • Монеты увеличиваются при покупках в магазине
  • Бесплатные покупки за реальные деньги
  • Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу
 Теги темы: Unlocked, Бесплатные покупки, Зомби, Выживание

Скачать Let’s Survive (Unlocked/бесплатный крафт) 1.9.4 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2
130 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Let’s Survive (Unlocked/бесплатный крафт)


Комментарии (1)
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Da-Da
Da-Da 24 мая 2024 05:41
Mod v2 не работает, нет покупок за реальные деньги, и прочего!
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