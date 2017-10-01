Для тех из вас, кто интересуется захватывающими играми о героях, вас ждет еще одно удивительное приключение с Rope Hero: Vice Town. Но на этот раз все будет немного иначе, так как у вашего героя тоже есть свои стороны. И вам решать, с какой стороны вы хотите идти. Либо станьте героем города, либо помогите другим победить преступников. Или быть преступником, который может делать все, что хочет, когда хочет.





Исследуйте огромный город с открытым миром вместе с нашим интересным героем - веревочной лягушкой-ниндзя и получайте удовольствие от множества его удивительных приключений, свободно летая и прыгая по городу. Откройте для себя интересные места для посещения, выполняйте квесты и множество удивительных действий, которые вам понравятся. Разблокируйте свою высшую силу героя и доминируйте в городе по-своему.

Узнайте больше об этой потрясающей мобильной игре от Assassin Games из наших подробных обзоров.



