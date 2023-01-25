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Реальная Рыбалка. Игра симулятор рыбной ловли (Мод, Много денег)

Реальная Рыбалка. Игра симулятор рыбной ловли (Мод, Много денег) 1.17.0.842

52
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Версия:
1.17.0.842
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Andromeda Coders
Категория:
Симуляторы / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 187 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
61 134
Скриншоты
Описание

True Fishing Simulator — это захватывающий симулятор рыбной ловли, который позволяет вам погрузиться в мир профессионального рыболова. В этой игре вы будете использовать самое лучшее и реалистичное рыболовное снаряжение, чтобы ощутить атмосферу рыбалки в полной мере.


Чтобы успешно поймать рыбу, вам придется учесть несколько факторов, таких как состояние вашей удочки, выбор приманки и время, проведенное на рыбалке. Каждое действие в игре имеет значение, и вы должны делать предположения на основе доступной информации. Будьте внимательны к поведению рыбы и реагируйте соответствующим образом, чтобы добиться успеха. True Fishing предлагает вам уникальный опыт, который приближает вас к реальной рыбалке. Вы сможете развивать свои навыки и знания о различных видов рыбы, используя правильное снаряжение и стратегии. Каждый улов будет доставлять вам удовольствие и ощущение достижения, а игровой опыт будет приближаться к реальным ситуациям на воде.


Информация о модах
  • Разблокированы все платные возможности полной версии игры и премиум-аккаунта;
  • Купите что-нибудь в магазине за игровую валюту, чтобы её стало бесконечное количество.
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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш, рыбалка

Скачать Реальная Рыбалка. Игра симулятор рыбной ловли (Мод, Много денег) v1.17.0.842 MOD APK

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Скачать Реальная Рыбалка. Игра симулятор рыбной ловли (Мод, Много денег) 187 Мб Ссылка 2 187 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Реальная Рыбалка. Игра симулятор рыбной ловли (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Гость Илья
Гость Илья 19 февраля 2023 23:22
Почему когда я начел скачать игру у меня место игры скачался второй Вацап
-7
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zwsr
zwsr 25 января 2023 21:15
Нельзя обновить
+8
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