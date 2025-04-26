Rail Rush (Мод, много денег) - Собирай драгоценные камни сидя в тележке, садись и начинай своё путешествие по подземельям, тебя ждут опасности буквально везде, главное вовремя увернуться. Для прохождения уровня нужно собрать определённое количество драгоценностей. Если ты думаешь что просто отделался - ошибаешься, будь начеку, столкнись с ордой зомби, мчись через опасные джунгли Амазонки, исследуй подводный мир, много других испытаний уже ждут тебя.
Улучшай и оборудуй свою тележку, повысь шансы выжить в тёмных шахтах. Даётся на выбор 18 уникальных персонажей, 10 потрясающих миров, потрясная графика, огромное количество достижений и личная игровая статистика!
приключения начинаются.
Много денег
Скачать Rail Rush (Мод, много денег) v1.9.24 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.