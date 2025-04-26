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Rail Rush (Мод, много денег)

Rail Rush (Мод, много денег) 1.9.24

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Версия:
1.9.24
Требования:
Android 4.0.3 и выше
Разработчик:
Miniclip.com
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 14:29
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 49 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 390
Скриншоты
Описание

Rail Rush (Мод, много денег) - Собирай драгоценные камни сидя в тележке, садись и начинай своё путешествие по подземельям, тебя ждут опасности буквально везде, главное вовремя увернуться. Для прохождения уровня нужно собрать определённое количество драгоценностей. Если ты думаешь что просто отделался - ошибаешься, будь начеку, столкнись с ордой зомби, мчись через опасные джунгли Амазонки, исследуй подводный мир, много других испытаний уже ждут тебя.

Улучшай и оборудуй свою тележку, повысь шансы выжить в тёмных шахтах. Даётся на выбор 18 уникальных персонажей, 10 потрясающих миров, потрясная графика, огромное количество достижений и личная игровая статистика!

приключения начинаются.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Rail Rush (Мод, много денег) v1.9.24 MOD APK

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Скачать Rail Rush (Мод, много денег) 49 Мб Ссылка 2 49 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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