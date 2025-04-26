Описание

Rail Rush (Мод, много денег) - Собирай драгоценные камни сидя в тележке, садись и начинай своё путешествие по подземельям, тебя ждут опасности буквально везде, главное вовремя увернуться. Для прохождения уровня нужно собрать определённое количество драгоценностей. Если ты думаешь что просто отделался - ошибаешься, будь начеку, столкнись с ордой зомби, мчись через опасные джунгли Амазонки, исследуй подводный мир, много других испытаний уже ждут тебя.

Улучшай и оборудуй свою тележку, повысь шансы выжить в тёмных шахтах. Даётся на выбор 18 уникальных персонажей, 10 потрясающих миров, потрясная графика, огромное количество достижений и личная игровая статистика!

приключения начинаются.