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The Battle Cats (Мод, Много денег)

The Battle Cats (Мод, Много денег) 14.2.1

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Версия:
14.2.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
PONOS Corporation
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 146 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 628
Скриншоты
Описание

The Battle Cats — это новая игра, которая появилась на рынке и о которой говорят многие. Это военная стратегия со случайными картами, кошачьими армиями и множеством кошек на выбор. Вы когда-нибудь мечтали командовать собственной армией кошек? Теперь это наконец возможно с выпуском The Battle Cats. Управляйте своей особой армией, наполненной бомбами, ракетами, гранатами, волшебниками и другими дьявольскими кошками, и побеждайте своих противников в этом незабываемом онлайн-приключении.


Игра позволяет вам завоевать мир с помощью кошачьей армии, наполненной любителями кофе и бомбами для мозгов, пока вы боретесь за мировое господство. Вы будете смеяться над каждым завоеванием, которое вы одержите, и будете чувствовать только чистое удовлетворение, когда победа, наконец, окажется в ваших руках. Попробуйте этот новый цифровой опыт прямо сейчас!


The Battle Cats (Мод, Много денег) - Собирайте свою кошачью команду и отправляйтесь в путешествие, попутно разбивая другие команды. Битвы происходят на маленьких локациях, где будет установлена ваша башня и башня противника. Нанимайте кошек и отражайте натиск противника, или идите в бой первым! Набирайте опыт и прокачивайте свои навыки.


Информация о модах

МОД 1


  • Много кошачьего корма, опыта и реквизита;
  • Все кошки улучшены, большинство из них имеют уровень 3


ПРИМЕЧАНИЕ: Когда вы входите в игру, вам необходимо загрузить данные, открыть сеть для загрузки, отключить сеть сразу после выбора своего возраста, выйти из игры, войти в управление приложениями в настройках мобильного телефона, найти игру и закрыть все онлайн-разрешения игры для запуска игра в обычном режиме.

МОД 2


  • МОД МЕНЮ
  • НИКАКИХ ЗАТРАТ НА КОШЕК
  • БЫСТРОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ КОШЕК


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 Теги темы: Много денег

Скачать The Battle Cats (Мод, Много денег) v14.2.1 MOD APK

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MOD V1 146 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 146 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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