Описание

The Battle Cats — это новая игра, которая появилась на рынке и о которой говорят многие. Это военная стратегия со случайными картами, кошачьими армиями и множеством кошек на выбор. Вы когда-нибудь мечтали командовать собственной армией кошек? Теперь это наконец возможно с выпуском The Battle Cats. Управляйте своей особой армией, наполненной бомбами, ракетами, гранатами, волшебниками и другими дьявольскими кошками, и побеждайте своих противников в этом незабываемом онлайн-приключении.



Игра позволяет вам завоевать мир с помощью кошачьей армии, наполненной любителями кофе и бомбами для мозгов, пока вы боретесь за мировое господство. Вы будете смеяться над каждым завоеванием, которое вы одержите, и будете чувствовать только чистое удовлетворение, когда победа, наконец, окажется в ваших руках. Попробуйте этот новый цифровой опыт прямо сейчас!





The Battle Cats (Мод, Много денег) - Собирайте свою кошачью команду и отправляйтесь в путешествие, попутно разбивая другие команды. Битвы происходят на маленьких локациях, где будет установлена ваша башня и башня противника. Нанимайте кошек и отражайте натиск противника, или идите в бой первым! Набирайте опыт и прокачивайте свои навыки.