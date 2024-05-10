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Hole.io (Мод, Unlocked)

Hole.io (Мод, Unlocked) 2.11.0

2
1
Скачать (203 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
VOODOO
Версия:
2.11.0
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 203 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
1
Просмотров:
3 915

Hole.io - это захватывающая игра с элементами королевской битвы, где ваша задача состоит в поглощении окружающих объектов с помощью черной дыры. В игре вы можете перемещаться по различным локациям, поглощать все, что попадается на ваш пути - будь то дома, автомобили или даже люди. Ваша черная дыра постепенно становится все больше и мощнее.


Однако, по мере того как вы становитесь более мощным, вы сталкиваетесь с другими черными дырами, которые также стремятся стать самыми большими. Ваша осторожность и тактичность становятся важными, поскольку сталкиваться с противниками может быть опасно. Вам нужно избегать поглощения или быть поглощенным другими игроками, чтобы продолжать свое восхождение к вершине.


Игра Hole.io предлагает уникальный игровой опыт, где вы соревнуетесь с другими игроками и стремитесь стать самым большим и мощным существом в игровом мире. Так что пристегните ремни и окунитесь в захватывающий мир Hole.io, где черная дыра готова поглотить все на своем пути! Будьте осторожны и наслаждайтесь игрой!


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

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MOD V2

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Hole.io (Мод, Unlocked) 2.11.0 взлом

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MOD V1
203 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
203 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Hole.io (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Гость Илья
Гость Илья 11 января 2023 10:31
Ну нормально крутой взлом , спасибо за взлом разработчики
+2
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