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Dancing Road: Color Ball Run! (Мод, много денег)

Dancing Road: Color Ball Run! (Мод, много денег) 2.5.9

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Скачать (118 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
AMANOTES
Версия:
2.5.9
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 118 Мб
id приложения:
com.amanotes.pamadancingroad
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
2 482

Настоящие аркадные игры всегда имели свое место в сердцах многих игроков, даже несмотря на их простой механизм управления и отсутствие сложных элементов в геймплее. Однако именно в этой простоте и заключается их преимущество, так как они могут привлечь широкую аудиторию игроков, включая как взрослых, так и детей. Игра Dancing Road: Color Ball Run! стала одним из таких успешных примеров. Эта аркадная игра с механизмом бега добавляет множество разнообразных элементов, которые делают ее уникальной в своем роде.


Она также использует яркие цвета и музыку, чтобы создать привлекательную атмосферу для игроков. Благодаря этим факторам, а также качественному геймплею, игра собрала более 10 миллионов загрузок в магазине приложений Google Play и завоевала поддержку игроков со всего мира. AMANOTES, разработчик этой игры, также известен своим богатым портфолио из более чем 30 игр, часто использующих элементы известных мировых брендов. Это придает их играм свежий взгляд и позволяет предложить что-то новое и интересное в мире развлечений.



Скриншоты

Информация о модах

1. НЕОГРАНИЧЕННОЕ СЕРДЦЕ

2. БЕЗ РЕКЛАМЫ

 Теги темы: Много денег

Скачать Dancing Road: Color Ball Run! (Мод, много денег) 2.5.9 взлом

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Скачать Dancing Road: Color Ball Run! (Мод, много денег)
118 Мб
Ссылка 2
118 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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