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Geometry Dash Lite (Мод, Unlocked)

Geometry Dash Lite (Мод, Unlocked) 2.2.142

58
11
Скачать (58 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
RobTop Games
Версия:
2.2.142
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
id приложения:
com.robtopx.geometryjumplite
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
58
Комментарии:
0
Просмотров:
12 552

Geometry Dash Lite — это игра с летающими блоками в стиле Flappy Bird, в которой игрок управляет квадратом, чтобы перемещаться по музыкальным уровням, уклоняясь от препятствий на пути. Эта игра захватывающая, обещающая принести много веселого смеха игрокам. Кроме того, добавлены некоторые новые игровые режимы и дополнительные функции, чтобы помочь игрокам получить идеальный игровой опыт. Эта статья даст игрокам более общую информацию об этой игре. Geometry Dash Lite имеет тот же игровой процесс, что и Flappy Bird, как одна из забавных приключенческих летающих игр.


Обе эти игры имеют одинаковую функцию перепрыгивания через препятствия, чтобы быстро добраться до финиша. Присоединяясь к игре, игрок должен будет управлять квадратным ящиком, чтобы безостановочно прыгать в воздухе в безграничном блочном игровом мире. Можно сказать, что игра была очень успешной после ее выпуска, потому что она была за гранью воображения по сравнению с тем, что мы видели. Есть один момент, на который игроки должны обратить внимание: игра непростая. Это действительно очень сложная игра. Если во время приключенческого прыжка вы случайно наткнетесь на препятствие, игроку придется начать с процесса разминки. Вот почему игроки должны быть осторожны в процессе управления этим квадратом.



Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Unlocked

Скачать Geometry Dash Lite (Мод, Unlocked) 2.2.142 взлом

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Скачать Geometry Dash Lite (Мод, Unlocked)
58 Мб
Ссылка 2
58 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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