Geometry Dash Lite — это игра с летающими блоками в стиле Flappy Bird, в которой игрок управляет квадратом, чтобы перемещаться по музыкальным уровням, уклоняясь от препятствий на пути. Эта игра захватывающая, обещающая принести много веселого смеха игрокам. Кроме того, добавлены некоторые новые игровые режимы и дополнительные функции, чтобы помочь игрокам получить идеальный игровой опыт. Эта статья даст игрокам более общую информацию об этой игре. Geometry Dash Lite имеет тот же игровой процесс, что и Flappy Bird, как одна из забавных приключенческих летающих игр.





Обе эти игры имеют одинаковую функцию перепрыгивания через препятствия, чтобы быстро добраться до финиша. Присоединяясь к игре, игрок должен будет управлять квадратным ящиком, чтобы безостановочно прыгать в воздухе в безграничном блочном игровом мире. Можно сказать, что игра была очень успешной после ее выпуска, потому что она была за гранью воображения по сравнению с тем, что мы видели. Есть один момент, на который игроки должны обратить внимание: игра непростая. Это действительно очень сложная игра. Если во время приключенческого прыжка вы случайно наткнетесь на препятствие, игроку придется начать с процесса разминки. Вот почему игроки должны быть осторожны в процессе управления этим квадратом.



