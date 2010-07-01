Bouncemasters! - это увлекательная игра с милыми пингвинами и захватывающим геймплеем. Игра переносит вас в холодную Арктику, где вы будете играть за пингвина и стремиться летать как можно дальше. В начале игры, вы увидите белого медведя с большой палкой, который будет использовать свою силу, чтобы запустить вашего пингвина. Ваша задача - сделать правильный выстрел, нажав на экран, когда пингвин находится в верхней точке своего прыжка. Чем более точным будет ваш выстрел, тем дальше улетит пингвин.





По пути полета вы встретите различных друзей, таких как тюлени, киты и дельфины, которые помогут вам продвигаться вперед, подталкивая вас и добавляя скорости. Однако будьте осторожны, на вашем пути также будут большие животные и снежинки, которые могут помешать вашему полету. Если вы не сможете достичь цели на уровне, вас могут съесть акулы. Во время полета ваш пингвин может собирать различные вспомогательные предметы, такие как ракеты, которые помогут вам преодолевать большие расстояния, а также собирать золотые монеты, которые позволят вам улучшать своего пингвина и его снаряжение.



