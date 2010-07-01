android-1.ru / Игры / Аркады / Bouncemasters (Мод, Много денег)
Bouncemasters (Мод, Много денег)

Bouncemasters (Мод, Много денег) 2.5.0

19
4
Скачать (142 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
2.5.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Playgendary
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 142 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 299

Bouncemasters! - это увлекательная игра с милыми пингвинами и захватывающим геймплеем. Игра переносит вас в холодную Арктику, где вы будете играть за пингвина и стремиться летать как можно дальше. В начале игры, вы увидите белого медведя с большой палкой, который будет использовать свою силу, чтобы запустить вашего пингвина. Ваша задача - сделать правильный выстрел, нажав на экран, когда пингвин находится в верхней точке своего прыжка. Чем более точным будет ваш выстрел, тем дальше улетит пингвин.


По пути полета вы встретите различных друзей, таких как тюлени, киты и дельфины, которые помогут вам продвигаться вперед, подталкивая вас и добавляя скорости. Однако будьте осторожны, на вашем пути также будут большие животные и снежинки, которые могут помешать вашему полету. Если вы не сможете достичь цели на уровне, вас могут съесть акулы. Во время полета ваш пингвин может собирать различные вспомогательные предметы, такие как ракеты, которые помогут вам преодолевать большие расстояния, а также собирать золотые монеты, которые позволят вам улучшать своего пингвина и его снаряжение.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Золотая инъекция
  • Инъекция драгоценного камня
  • Навязчивая реклама удалена
 Теги темы: Много денег

Скачать Bouncemasters (Мод, Много денег) 2.5.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Bouncemasters (Мод, Много денег) 142 Мб Ссылка 2 142 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Spaceflight Simulator (Мод, Unlocked)
Spaceflight Simulator (Мод, Unlocked)
Версия: 1.59.15
Idle Air Force Base (Мод, Много денег)
Idle Air Force Base (Мод, Много денег)
Версия: 3.8.1
Blocky Highway: Traffic Racing (Мод, Много денег)
Blocky Highway: Traffic Racing (Мод, Много денег)
Версия: 1.2.4
Car Restoration 3D (Мод, Без рекламы)
Car Restoration 3D (Мод, Без рекламы)
Версия: 3.6.2
Blockman Go: Blocky Mods
Blockman Go: Blocky Mods
Версия: 2.48.2
ALTER: Between Two Worlds (Unlocked)
ALTER: Between Two Worlds (Unlocked)
Версия: 1.02.1
Безумный кулинар (Мод меню/Много денег)
Безумный кулинар (Мод меню/Много денег)
Версия: 1.92.0
Mini World: Block Art
Mini World: Block Art
Версия: 1.7.10

Отзывы о Bouncemasters (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив