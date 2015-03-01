В Stickman Shinobi: Ninja Fighting вы отправитесь в увлекательное приключение, полное легендарных сражений и захватывающих битв. Вас ждут эпические поединки со стикменами и их могучими боссами, а также возможность сразиться с вашими любимыми персонажами из манги в динамичных шиноби-битвах по аниме. Каждый этап игры представляет собой серию захватывающих боевых испытаний, где вам придется сражаться с сотнями противников. Осторожно: даже малейшая ошибка может стать причиной вашей смерти!
Подготовьтесь к непрерывному напряжению, ведь вас ожидают не только многочисленные противники, но и мощные боссы, стоящие в конце каждой карты. Вашим оппонентом могут быть разнообразные злодеи, элитные ниндзя или боевые ветераны, обладающие мастерством и опытом, способные устроить вам настоящий бой на выживание. Будьте готовы к невероятным испытаниям, которые заставят вас биться часами напролет!
Stickman Shinobi: Ninja Fighting - это не просто игра, это настоящий вызов для вашего мастерства и навыков. Вас ждут захватывающие сражения, динамичный геймплей и возможность окунуться в уникальный мир боевого искусства. Готовы ли вы принять вызов и стать настоящим мастером ниндзя?
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное количество монет
- Неограниченное количество драгоценных камней
- Godmode
- Без перезарядки навыков
МОД 2
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