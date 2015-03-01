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Stickman Shinobi : Ninja Fighting (Мод, Много денег)

Stickman Shinobi : Ninja Fighting (Мод, Много денег) 6.6

315
53
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Версия:
6.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
DB RR STUDIO
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
63 497
Скриншоты
Описание

В Stickman Shinobi: Ninja Fighting вы отправитесь в увлекательное приключение, полное легендарных сражений и захватывающих битв. Вас ждут эпические поединки со стикменами и их могучими боссами, а также возможность сразиться с вашими любимыми персонажами из манги в динамичных шиноби-битвах по аниме. Каждый этап игры представляет собой серию захватывающих боевых испытаний, где вам придется сражаться с сотнями противников. Осторожно: даже малейшая ошибка может стать причиной вашей смерти!


Подготовьтесь к непрерывному напряжению, ведь вас ожидают не только многочисленные противники, но и мощные боссы, стоящие в конце каждой карты. Вашим оппонентом могут быть разнообразные злодеи, элитные ниндзя или боевые ветераны, обладающие мастерством и опытом, способные устроить вам настоящий бой на выживание. Будьте готовы к невероятным испытаниям, которые заставят вас биться часами напролет!


Stickman Shinobi: Ninja Fighting - это не просто игра, это настоящий вызов для вашего мастерства и навыков. Вас ждут захватывающие сражения, динамичный геймплей и возможность окунуться в уникальный мир боевого искусства. Готовы ли вы принять вызов и стать настоящим мастером ниндзя?


Информация о модах

МОД 1


- МОД МЕНЮ

- Неограниченное количество монет

- Неограниченное количество драгоценных камней

- Godmode

- Без перезарядки навыков

МОД 2


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 Теги темы: Много денег

Скачать Stickman Shinobi : Ninja Fighting (Мод, Много денег) v6.6 MOD APK

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MOD V1 170 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 170 Мб

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