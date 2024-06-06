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Крокодильчик Свомпи 2 (Мод, много ускорений)

Крокодильчик Свомпи 2 (Мод, много ускорений) 1.9.30

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Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Disney
Версия:
1.9.30
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 99 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 924

Крокодильчик Свомпи 2 - Новая версия игры "Где моя вода? 2" не только оправдает ожидания фанатов, но и превзойдет их! Эта захватывающая головоломка по-прежнему оставляет вас с задачей найти источник воды для нашего любимого парня-крокодила, но на этот раз она приносит еще больше сложностей и увлекательных возможностей.


В новой версии вы столкнетесь с множеством новых сред, которые требуют от вас еще больше логики и сообразительности. Преодолевайте трудности, решайте сложные головоломки и открывайте новые уровни, чтобы продвигаться в игре. Каждая победа награждает вас ценными предметами, которые помогут вам в дальнейших испытаниях. Зарабатывайте эти предметы и используйте их с умом, чтобы преодолеть все преграды и достичь источника воды.


Готовьтесь к захватывающему приключению, полному удивительных моментов и улучшений. Вас ждет новая версия "Где моя вода? 2", которая подарит вам еще больше удовольствия и возможностей для проявления своих логических способностей. Не упустите шанс стать настоящим мастером головоломок и помочь нашему парню-крокодилу найти свою любимую воду!


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД V1
    • Все уровни разблокированы
  • МОД V2
    • Неограниченные подсказки
    • Неограниченные бонусы

Скачать Крокодильчик Свомпи 2 (Мод, много ускорений) 1.9.30 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2
99 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
99 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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