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RASPBERRY MASH (Мод, Много алмазов)

RASPBERRY MASH (Мод, Много алмазов) 1.7.1

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Скачать (130 Мб)
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
IGNITION M
Версия:
1.7.1
Категория:
Без интернета / Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.ignm.raspberrymash.jp
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
4 546

RASPBERRY MASH (Мод, Много алмазов) - Отправляйтесь в пиксельный мир фантазий, который наполнен мощными пушками! Это увлекательная игра в жанре шутера, в котором молодая девушка всеми силами пытается отомстить богам. Уничтожайте всех тех, кто встанет на вашем пути, постепенно вы сможете получать новое оружие и мощные способности. Оружие в данной игре включает в себя: мечи, копья, лазеры, ракетные установки и многое другое! Увлекательная игра, которая понравится всем любителям пиксельных игр с отличным сюжетом.


Скриншоты

Информация о модах

Большое количество бриллиантов и душ.

Алмазы можно получить один раз, посмотрев рекламу.

Душе нужно умереть и вернуться домой один раз, чтобы получить большое количество душ.

 Теги темы: Много алмазов

Скачать RASPBERRY MASH (Мод, Много алмазов) 1.7.1 взлом

Скачать из Google Play
Скачать RASPBERRY MASH (Мод, Много алмазов)
130 Мб
Ссылка 2
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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