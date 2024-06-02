RASPBERRY MASH (Мод, Много алмазов) - Отправляйтесь в пиксельный мир фантазий, который наполнен мощными пушками! Это увлекательная игра в жанре шутера, в котором молодая девушка всеми силами пытается отомстить богам. Уничтожайте всех тех, кто встанет на вашем пути, постепенно вы сможете получать новое оружие и мощные способности. Оружие в данной игре включает в себя: мечи, копья, лазеры, ракетные установки и многое другое! Увлекательная игра, которая понравится всем любителям пиксельных игр с отличным сюжетом.