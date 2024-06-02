RASPBERRY MASH (Мод, Много алмазов) 1.7.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Версия:
1.7.1
Категория:
Без интернета / Аркады / Экшен
Обновлено:
2-06-2024, 22:23
Возраст:
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
4 546
RASPBERRY MASH (Мод, Много алмазов) - Отправляйтесь в пиксельный мир фантазий, который наполнен мощными пушками! Это увлекательная игра в жанре шутера, в котором молодая девушка всеми силами пытается отомстить богам. Уничтожайте всех тех, кто встанет на вашем пути, постепенно вы сможете получать новое оружие и мощные способности. Оружие в данной игре включает в себя: мечи, копья, лазеры, ракетные установки и многое другое! Увлекательная игра, которая понравится всем любителям пиксельных игр с отличным сюжетом.
Информация о модах
Большое количество бриллиантов и душ.
Алмазы можно получить один раз, посмотрев рекламу.
Душе нужно умереть и вернуться домой один раз, чтобы получить большое количество душ.
Скачать RASPBERRY MASH (Мод, Много алмазов) 1.7.1 взлом
Скачать из Google Play
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство