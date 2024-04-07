The Sun: Key of Heaven (Мод меню) 0.9.6
Требования:
Android 7.1 и выше
Разработчик:
AGaming+
Версия:
0.9.6
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 20:25
Возраст:
Требуется места:
≈ 590 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
60
Комментарии:
2
Просмотров:
50 957
The Sun: Key of Heaven - Уникальная экшен-игра с элементами РПГ в постапокалиптическом мире. Этот мир с высоким радиационным фоном, еды становится всё меньше, выжившие страдают от голода и жажды. Кроме того, жажда и голод это не единственные проблемы, есть ещё зомби и мутанты, которые стремятся истребить остатки человечества. Со всем этим предстоит справится опытному наёмнику на службе у Ордена, которого собственно вы и будете играть. Исследуйте мир с огромным количеством локаций, как наземных, так и подземных, покупайте у торговцев лучшее оружие и улучшайте его.
Информация о модах
После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню, в котором есть следующие возможности:
- Бесконечные деньги;
- Бесконечные патроны;
- Бесконечная стамина;
- Бессмертие.
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