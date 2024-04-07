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The Sun: Key of Heaven (Мод меню)

The Sun: Key of Heaven (Мод меню) 0.9.6

60
17
Скачать (590 Мб)
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Требования:
Android 7.1 и выше
Разработчик:
AGaming+
Версия:
0.9.6
Категория:
Без интернета / На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 590 Мб
id приложения:
com.agaming.thesunkeyofheaven
Русский язык:
Есть
Лайков:
60
Комментарии:
2
Просмотров:
50 957

The Sun: Key of Heaven - Уникальная экшен-игра с элементами РПГ в постапокалиптическом мире. Этот мир с высоким радиационным фоном, еды становится всё меньше, выжившие страдают от голода и жажды. Кроме того, жажда и голод это не единственные проблемы, есть ещё зомби и мутанты, которые стремятся истребить остатки человечества. Со всем этим предстоит справится опытному наёмнику на службе у Ордена, которого собственно вы и будете играть. Исследуйте мир с огромным количеством локаций, как наземных, так и подземных, покупайте у торговцев лучшее оружие и улучшайте его.


Скриншоты

Информация о модах

После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню, в котором есть следующие возможности:

  • Бесконечные деньги;
  • Бесконечные патроны;
  • Бесконечная стамина;
  • Бессмертие.
 Теги темы: Мод меню, Встроенный кэш

Скачать The Sun: Key of Heaven (Мод меню) 0.9.6 взлом

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Скачать The Sun: Key of Heaven (Мод меню) 590 Мб Ссылка 2 590 Мб

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Отзывы о The Sun: Key of Heaven (Мод меню)


Комментарии (2)
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Айнур
Айнур 29 марта 2024 10:21
Хорошая игра
0
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Тхе ПутинаторЪ
Тхе ПутинаторЪ 27 марта 2024 01:57
Горбатый мод с 5плэй.При поражении стабильно вылетает.
-1
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