The Sun: Key of Heaven - Уникальная экшен-игра с элементами РПГ в постапокалиптическом мире. Этот мир с высоким радиационным фоном, еды становится всё меньше, выжившие страдают от голода и жажды. Кроме того, жажда и голод это не единственные проблемы, есть ещё зомби и мутанты, которые стремятся истребить остатки человечества. Со всем этим предстоит справится опытному наёмнику на службе у Ордена, которого собственно вы и будете играть. Исследуйте мир с огромным количеством локаций, как наземных, так и подземных, покупайте у торговцев лучшее оружие и улучшайте его.