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Slender Insane (Мод, Тупые боты)

Slender Insane (Мод, Тупые боты) 4.0

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Версия:
4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ENAX GAMES
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 74 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 129
Скриншоты
Описание

Slender Insane - в этой хоррор-игре вам предстоит сражаться, чтобы выжить! В этом месте скрываются ужасные существа, и ваша задача - найти оружие и отправиться в приключения, стараясь не умереть сразу.


Вас ожидает захватывающий игровой процесс, непревзойденная атмосфера ужаса и классная графика! Высокий безликий гуманоид с длинными руками начинает охоту за главным героем, который должен сбежать и покинуть это место.


Чтобы одолеть противника, пользователь может использовать два вида огнестрельного оружия. Он также должен двигаться как можно быстрее, иначе Слендермен догонит его и приговорит к мучительной смерти.









Информация о модах

1. РЕЖИМ БОГА

2. ТУПОЙ ВРАГ

3. БЕЗ РЕКЛАМЫ

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 Теги темы: Хоррор

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Скачать Slender Insane (Мод, Тупые боты) 74 Мб Ссылка 2 74 Мб

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