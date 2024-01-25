Версия:
4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ENAX GAMES
Обновлено:
Вчера, 22:15
Возраст:
Требуется места:
≈ 74 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 129
Описание
Slender Insane - в этой хоррор-игре вам предстоит сражаться, чтобы выжить! В этом месте скрываются ужасные существа, и ваша задача - найти оружие и отправиться в приключения, стараясь не умереть сразу.
Вас ожидает захватывающий игровой процесс, непревзойденная атмосфера ужаса и классная графика! Высокий безликий гуманоид с длинными руками начинает охоту за главным героем, который должен сбежать и покинуть это место.
Чтобы одолеть противника, пользователь может использовать два вида огнестрельного оружия. Он также должен двигаться как можно быстрее, иначе Слендермен догонит его и приговорит к мучительной смерти.
Информация о модах
1. РЕЖИМ БОГА
2. ТУПОЙ ВРАГ
3. БЕЗ РЕКЛАМЫ
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