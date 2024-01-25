Описание

Slender Insane - в этой хоррор-игре вам предстоит сражаться, чтобы выжить! В этом месте скрываются ужасные существа, и ваша задача - найти оружие и отправиться в приключения, стараясь не умереть сразу.





Вас ожидает захватывающий игровой процесс, непревзойденная атмосфера ужаса и классная графика! Высокий безликий гуманоид с длинными руками начинает охоту за главным героем, который должен сбежать и покинуть это место.





Чтобы одолеть противника, пользователь может использовать два вида огнестрельного оружия. Он также должен двигаться как можно быстрее, иначе Слендермен догонит его и приговорит к мучительной смерти.



























