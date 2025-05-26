Описание

Tidal Twist: Surfing Runner — это бесконечный раннер с речным серфингом, где ты скользишь по бурным потокам, уклоняешься от препятствий и соревнуешься за лучший результат. Каждые пять минут — это быстрая реакция, ловкие манёвры и выбор новой доски, которая меняет стиль и динамику катания. Уровни генерируются бесконечно, а значит — каждый забег уникален.





Открывай доски, улучшай навыки и зарабатывай награды, чтобы продвигаться в таблице лидеров. Яркая графика, интуитивное управление и ощущение скорости делают Tidal Twist идеальным развлечением как для коротких сессий, так и для затяжных погонь за рекордом. Хочешь ли ты просто расслабиться или доказать, что ты лучший серфер — эта игра держит в тонусе до последней волны.