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Tidal Twist: Surfing Runner (Мод, Без рекламы)

Tidal Twist: Surfing Runner (Мод, Без рекламы) 1.0.04

Мчись по волнам: уклоняйся, собирай, ставь рекорды в серф-раннере
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Версия:
1.0.04
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Hashe Computer Solutions (Pvt) Ltd.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:28
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Tidal Twist: Surfing Runner — это бесконечный раннер с речным серфингом, где ты скользишь по бурным потокам, уклоняешься от препятствий и соревнуешься за лучший результат. Каждые пять минут — это быстрая реакция, ловкие манёвры и выбор новой доски, которая меняет стиль и динамику катания. Уровни генерируются бесконечно, а значит — каждый забег уникален.


Открывай доски, улучшай навыки и зарабатывай награды, чтобы продвигаться в таблице лидеров. Яркая графика, интуитивное управление и ощущение скорости делают Tidal Twist идеальным развлечением как для коротких сессий, так и для затяжных погонь за рекордом. Хочешь ли ты просто расслабиться или доказать, что ты лучший серфер — эта игра держит в тонусе до последней волны.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Tidal Twist: Surfing Runner (Мод, Без рекламы) v1.0.04 MOD APK

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Скачать Tidal Twist: Surfing Runner (Мод, Без рекламы) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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