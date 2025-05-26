Tidal Twist: Surfing Runner (Мод, Без рекламы) 1.0.04
Мчись по волнам: уклоняйся, собирай, ставь рекорды в серф-раннере
Tidal Twist: Surfing Runner — это бесконечный раннер с речным серфингом, где ты скользишь по бурным потокам, уклоняешься от препятствий и соревнуешься за лучший результат. Каждые пять минут — это быстрая реакция, ловкие манёвры и выбор новой доски, которая меняет стиль и динамику катания. Уровни генерируются бесконечно, а значит — каждый забег уникален.
Открывай доски, улучшай навыки и зарабатывай награды, чтобы продвигаться в таблице лидеров. Яркая графика, интуитивное управление и ощущение скорости делают Tidal Twist идеальным развлечением как для коротких сессий, так и для затяжных погонь за рекордом. Хочешь ли ты просто расслабиться или доказать, что ты лучший серфер — эта игра держит в тонусе до последней волны.
Взлом скорости, без рекламы.
Скачать Tidal Twist: Surfing Runner (Мод, Без рекламы) v1.0.04 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.