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Ace bomber WW2 Warplanes games (Мод, Бесплатные покупки)

Ace bomber WW2 Warplanes games (Мод, Бесплатные покупки) 2.6.0

Воздушные бои, бомбардировки и миссии на легендарных самолётах Второй мировой
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Версия:
2.6.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Koco Games Inc
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:47
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 96 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28
Скриншоты
Описание

Ace Bomber WW2 Warplanes Games — это авиасимулятор с динамичными сражениями и легендарной техникой Второй мировой войны. Ты управляешь истребителями, торпедоносцами и тяжёлыми бомбардировщиками, выполняешь рискованные налёты и вступаешь в напряжённые воздушные бои. Каждая миссия — это вызов, требующий меткости, тактики и холодной головы под шквалом огня.


Мощные самолёты, точные авиаудары и бой с эскадрильями врага — твои главные инструменты выживания и победы. Игра работает офлайн и идеально подойдёт как любителям реалистичных симуляторов, так и фанатам аркадных битв. Участвуй в кампаниях, прокачивай технику и доминируй в небе. Проверь, сможешь ли ты стать асом своей эскадрильи.


Информация о модах

Бесплатные покупки

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Ace bomber WW2 Warplanes games (Мод, Бесплатные покупки) v2.6.0 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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