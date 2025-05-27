Описание

Ace Bomber WW2 Warplanes Games — это авиасимулятор с динамичными сражениями и легендарной техникой Второй мировой войны. Ты управляешь истребителями, торпедоносцами и тяжёлыми бомбардировщиками, выполняешь рискованные налёты и вступаешь в напряжённые воздушные бои. Каждая миссия — это вызов, требующий меткости, тактики и холодной головы под шквалом огня.





Мощные самолёты, точные авиаудары и бой с эскадрильями врага — твои главные инструменты выживания и победы. Игра работает офлайн и идеально подойдёт как любителям реалистичных симуляторов, так и фанатам аркадных битв. Участвуй в кампаниях, прокачивай технику и доминируй в небе. Проверь, сможешь ли ты стать асом своей эскадрильи.