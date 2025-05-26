World War Ⅱ:Heroes Shoot Game (Мод Меню) 32.0
World War II: Heroes Shoot Game — это динамичный мобильный шутер, в котором тебе предстоит отбить родные земли у неизвестного врага. Каждые 5 минут ты ведёшь бой на разных фронтах, переключаешь оружие, используешь боевые навыки и сражаешься в классической атмосфере времён Второй мировой. От деревень до городов — каждая сцена полна врагов и требует точности и тактики.
В World War II: Heroes Shoot Game сочетаются сотни видов оружия, прокачка талантов и лёгкая оптимизация для любого устройства. Ты можешь выбрать разные роли бойцов, прокачивать способности и менять снаряжение под стиль игры. Графика чёткая, управление отзывчивое, а главное — всё это абсолютно бесплатно. Готов к бою? Тогда бери оружие — и верни свою землю.
МОД МЕНЮ
Неограниченное количество пуль
Разблокируйте особое оружие
Скачать World War Ⅱ:Heroes Shoot Game (Мод Меню) v32.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.