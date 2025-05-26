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World War Ⅱ:Heroes Shoot Game (Мод Меню)

World War Ⅱ:Heroes Shoot Game (Мод Меню) 32.0

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Версия:
32.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Deer Dan Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:47
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 385 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
32
Скриншоты
Описание

World War II: Heroes Shoot Game — это динамичный мобильный шутер, в котором тебе предстоит отбить родные земли у неизвестного врага. Каждые 5 минут ты ведёшь бой на разных фронтах, переключаешь оружие, используешь боевые навыки и сражаешься в классической атмосфере времён Второй мировой. От деревень до городов — каждая сцена полна врагов и требует точности и тактики.


В World War II: Heroes Shoot Game сочетаются сотни видов оружия, прокачка талантов и лёгкая оптимизация для любого устройства. Ты можешь выбрать разные роли бойцов, прокачивать способности и менять снаряжение под стиль игры. Графика чёткая, управление отзывчивое, а главное — всё это абсолютно бесплатно. Готов к бою? Тогда бери оружие — и верни свою землю.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Неограниченное количество пуль

Разблокируйте особое оружие

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 Теги темы: Мод меню

Скачать World War Ⅱ:Heroes Shoot Game (Мод Меню) v32.0 MOD APK

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Скачать World War Ⅱ:Heroes Shoot Game (Мод Меню) 385 Мб Ссылка 2 385 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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