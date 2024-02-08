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LAST SHOOTER: Apocalypse (Бесплатные награды)

LAST SHOOTER: Apocalypse (Бесплатные награды) 1.9.9

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
VNG GAME STUDIOS
Версия:
1.9.9
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.zombie.shooter.survival.dt
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
4 021

LAST SHOOTER: Apocalypse - если вас укусил зомби, у вас есть несколько секунд, чтобы выжить. У вас есть только одна пуля, чтобы выстрелить в зомби, прежде чем они соберутся на вас и поглотят вашу плоть. Вступайте в перестрелку с зомби, но не забывайте остерегаться! Стреляйте в быстрых, пока они не подошли слишком близко, потому что, если они приблизятся, игра окончена!


Используйте свои навыки опытного стрелка вместо того, чтобы тратить их впустую в кабинке весь день. Станьте героем, спасающим человечество от вымирания, и проживите достаточно долго, чтобы найти лекарство от этой эпидемии! Наслаждайтесь этой веселой и увлекательной игрой бесплатно на любом устройстве iOS или Android!


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Бесплатные награды


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Скачать LAST SHOOTER: Apocalypse (Бесплатные награды) 1.9.9 взлом

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Скачать LAST SHOOTER: Apocalypse (Бесплатные награды)
150 Мб
Ссылка 2
150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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