LAST SHOOTER: Apocalypse (Бесплатные награды) 1.9.9
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Версия:
1.9.9
Обновлено:
Вчера, 00:10
Возраст:
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
4 021
LAST SHOOTER: Apocalypse - если вас укусил зомби, у вас есть несколько секунд, чтобы выжить. У вас есть только одна пуля, чтобы выстрелить в зомби, прежде чем они соберутся на вас и поглотят вашу плоть. Вступайте в перестрелку с зомби, но не забывайте остерегаться! Стреляйте в быстрых, пока они не подошли слишком близко, потому что, если они приблизятся, игра окончена!
Используйте свои навыки опытного стрелка вместо того, чтобы тратить их впустую в кабинке весь день. Станьте героем, спасающим человечество от вымирания, и проживите достаточно долго, чтобы найти лекарство от этой эпидемии! Наслаждайтесь этой веселой и увлекательной игрой бесплатно на любом устройстве iOS или Android!
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Бесплатные награды
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