LAST SHOOTER: Apocalypse - если вас укусил зомби, у вас есть несколько секунд, чтобы выжить. У вас есть только одна пуля, чтобы выстрелить в зомби, прежде чем они соберутся на вас и поглотят вашу плоть. Вступайте в перестрелку с зомби, но не забывайте остерегаться! Стреляйте в быстрых, пока они не подошли слишком близко, потому что, если они приблизятся, игра окончена!





Используйте свои навыки опытного стрелка вместо того, чтобы тратить их впустую в кабинке весь день. Станьте героем, спасающим человечество от вымирания, и проживите достаточно долго, чтобы найти лекарство от этой эпидемии! Наслаждайтесь этой веселой и увлекательной игрой бесплатно на любом устройстве iOS или Android!