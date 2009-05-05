В соревновательном мире io-игр одна конкретная игра захватила воображение многих: Snake Arena. Ваша миссия как игрока ясна: превзойти всех соперничающих змей на виртуальном острове. С множеством разбросанных фруктов и более мелкими противниками для потребления ваша главная цель — расшириться и стать самой длинной змеей из всех! Примите суть выживания, уворачивайтесь от коварных препятствий, поглощайте ничего не подозревающих врагов и не упускайте возможности непрерывного роста. Для тех, кто увлекается змееподобным и червеобразным, эта игра обещает беспрецедентный опыт.





На протяжении всего вашего путешествия в Snake Arena вы столкнетесь с множеством бустеров, способных значительно повысить вашу скорость скольжения и улучшить ваши способности. Представьте себе, что у вас есть способность превращаться в призрака, обходить препятствия, как если бы они были простыми иллюзиями. А что, если ваша змея проголодается в этот эфирный момент? Не волнуйся; это все часть веселья и обязательно вызовет сердечный смех или два!