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Snake Arena (Мод, Все скины)

Snake Arena (Мод, Все скины) 3.2.1

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
3.2.1
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 98 Мб
id приложения:
com.trymygames.snake.arena
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
870

В соревновательном мире io-игр одна конкретная игра захватила воображение многих: Snake Arena. Ваша миссия как игрока ясна: превзойти всех соперничающих змей на виртуальном острове. С множеством разбросанных фруктов и более мелкими противниками для потребления ваша главная цель — расшириться и стать самой длинной змеей из всех! Примите суть выживания, уворачивайтесь от коварных препятствий, поглощайте ничего не подозревающих врагов и не упускайте возможности непрерывного роста. Для тех, кто увлекается змееподобным и червеобразным, эта игра обещает беспрецедентный опыт.


На протяжении всего вашего путешествия в Snake Arena вы столкнетесь с множеством бустеров, способных значительно повысить вашу скорость скольжения и улучшить ваши способности. Представьте себе, что у вас есть способность превращаться в призрака, обходить препятствия, как если бы они были простыми иллюзиями. А что, если ваша змея проголодается в этот эфирный момент? Не волнуйся; это все часть веселья и обязательно вызовет сердечный смех или два!


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 Теги темы: Unlocked

Скачать Snake Arena (Мод, Все скины) 3.2.1 взлом

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Скачать Snake Arena (Мод, Все скины) 98 Мб Ссылка 2 98 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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