Описание

Samurai 3 Action RPG Combat Slash Crush - Slash Crush - это динамичная и довольно жестокая игра про храброго воина-самурая, который участвовал в крупном внутреннем конфликте между различными кланами и фракциями средневековой Японии. Он не хочет присоединяться ни к одной из сторон. Его интересует только месть и возмездие за то, что сделал злодей. Пылающие деревни уничтожали урожай, а убитые жители гнали его по этому пути. Невероятное умение владеть мечом и отвага помогут ему осуществить все задуманные и наказать виноватых. Что ж, игроки лично увидят увлекательность и зрелищность этого процесса.