Версия:
2.1.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
WFS Studio
Обновлено:
Сегодня, 15:56
Возраст:
Требуется места:
≈ 59 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 313
Описание
Samurai 3 Action RPG Combat Slash Crush - Slash Crush - это динамичная и довольно жестокая игра про храброго воина-самурая, который участвовал в крупном внутреннем конфликте между различными кланами и фракциями средневековой Японии. Он не хочет присоединяться ни к одной из сторон. Его интересует только месть и возмездие за то, что сделал злодей. Пылающие деревни уничтожали урожай, а убитые жители гнали его по этому пути. Невероятное умение владеть мечом и отвага помогут ему осуществить все задуманные и наказать виноватых. Что ж, игроки лично увидят увлекательность и зрелищность этого процесса.
Информация о модах
МОД МЕНЮ
Убийство одним ударом
Режим Бога
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