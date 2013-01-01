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Samurai 3: RPG Action Fighting (Мод, Бесплатные покупки)

Samurai 3: RPG Action Fighting - Goddess Legend 2.1.2

Бесплатные покупки
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Версия:
2.1.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
WFS Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 59 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 313
Скриншоты
Описание

Samurai 3 Action RPG Combat Slash Crush - Slash Crush - это динамичная и довольно жестокая игра про храброго воина-самурая, который участвовал в крупном внутреннем конфликте между различными кланами и фракциями средневековой Японии. Он не хочет присоединяться ни к одной из сторон. Его интересует только месть и возмездие за то, что сделал злодей. Пылающие деревни уничтожали урожай, а убитые жители гнали его по этому пути. Невероятное умение владеть мечом и отвага помогут ему осуществить все задуманные и наказать виноватых. Что ж, игроки лично увидят увлекательность и зрелищность этого процесса.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Убийство одним ударом

Режим Бога

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Samurai 3: RPG Action Fighting (Мод, Бесплатные покупки) v2.1.2 MOD APK

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Скачать Samurai 3: RPG Action Fighting (Мод, Бесплатные покупки) 59 Мб Ссылка 2 59 Мб

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