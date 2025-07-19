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Drone 5: Elite Zombie Shooter (Мод, Много денег)

Drone 5: Elite Zombie Shooter (Мод, Много денег) v2.00.047

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Версия:
2.00.047
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Reliance Entertainment Studios UK Pvt Ltd
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Вчера, 23:35
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 714 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 747
Описание

Drone 5: Elite Zombie Shooter - Эта игра представляет собой высокоскоростную трехмерную стрелялку, которая проверит ваши рефлексы и навыки стрельбы. Зарабатывайте оружие и улучшения у своих врагов, доминируя на поле боя. Сражайтесь в мире, разрушенном ядерным оружием, где вам нужно следить за всем, что движется.


Отточите свои навыки в автономном режиме, чтобы победить всех боссов в одиночном режиме или пригласите друзей для многопользовательской игры. В обоих режимах у вас будет непревзойденный игровой процесс и визуальные эффекты, которые будут держать вас в курсе захватывающих обновлений контента на горизонте.


Информация о модах

1. Неограниченные деньги

* увеличиваются, когда вы тратите

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

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Скачать Drone 5: Elite Zombie Shooter (Мод, Много денег) 714 Мб Ссылка 2 714 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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