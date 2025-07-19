Описание

Drone 5: Elite Zombie Shooter - Эта игра представляет собой высокоскоростную трехмерную стрелялку, которая проверит ваши рефлексы и навыки стрельбы. Зарабатывайте оружие и улучшения у своих врагов, доминируя на поле боя. Сражайтесь в мире, разрушенном ядерным оружием, где вам нужно следить за всем, что движется.





Отточите свои навыки в автономном режиме, чтобы победить всех боссов в одиночном режиме или пригласите друзей для многопользовательской игры. В обоих режимах у вас будет непревзойденный игровой процесс и визуальные эффекты, которые будут держать вас в курсе захватывающих обновлений контента на горизонте.