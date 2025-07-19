Drone 5: Elite Zombie Shooter (Мод, Много денег) v2.00.047
Drone 5: Elite Zombie Shooter - Эта игра представляет собой высокоскоростную трехмерную стрелялку, которая проверит ваши рефлексы и навыки стрельбы. Зарабатывайте оружие и улучшения у своих врагов, доминируя на поле боя. Сражайтесь в мире, разрушенном ядерным оружием, где вам нужно следить за всем, что движется.
Отточите свои навыки в автономном режиме, чтобы победить всех боссов в одиночном режиме или пригласите друзей для многопользовательской игры. В обоих режимах у вас будет непревзойденный игровой процесс и визуальные эффекты, которые будут держать вас в курсе захватывающих обновлений контента на горизонте.
1. Неограниченные деньги
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.