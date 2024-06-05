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Monster Land: Survival Escape (Мод, Быстрая игра)

Monster Land: Survival Escape (Мод, Быстрая игра) 0.2.926

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Wwoodroom
Версия:
0.2.926
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 123 Мб
id приложения:
com.eddev.landofmonsters
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
162

Monster Land: Survival Escape обещает захватывающий асимметричный многопользовательский опыт, который принесет вам непередаваемые эмоции. В этой игре вы окажетесь в роли одного из четырех находчивых искателей приключений, готовых сразиться с могущественным монстром-стражем. Это настоящая игра в кошки-мышки, где на кону стоят сокровища и ваша жизнь. Вам предстоит сотрудничать и работать в команде, чтобы разработать стратегию и вырваться из лап монстра. Но будьте осторожны, монстр не так-то просто обмануть, и его цель - остановить вас любой ценой.


Инновационная соревновательная динамика "4 искателя приключений против 1 охотника на монстров" делает игру по-настоящему уникальной. Вы можете либо действовать сообща с товарищами, разрабатывая хитрые тактики для достижения цели, либо принять на себя роль неудержимого монстра, который обязан защищать свои сокровища от злоумышленников. Игра предлагает вам захватывающую стратегическую битву, где каждый ход имеет значение, и исход зависит от вашей командной работы и сноровки. Готовьтесь к незабываемому приключению, где вы либо охотник, либо добыча!



Скриншоты

Информация о модах

Множитель скоростной игры

Скачать Monster Land: Survival Escape (Мод, Быстрая игра) 0.2.926 взлом

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123 Мб
Ссылка 2
123 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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