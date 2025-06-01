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God Slayer (Мод меню)

God Slayer (Мод меню) 1.0.5

Один против божеств — рви полчища, комбинируй стихии и не останавливайся
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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
GrowKing
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Вчера, 23:37
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

God Slayer — это стремительный экшен-рогалик с элементами аркады, где ты в одиночку сражаешься с ордами последователей падших богов. Каждые 5 минут — шквал врагов, выбор способностей, лавина урона и чистый адреналин. Играть можно даже одной рукой — и при этом ощущается каждый удар. Здесь важно не просто выжить, а пройти вперёд — сквозь главы, биомы и новых приспешников, что становятся всё безумнее.


Главное оружие — система стихийных комбо: смешивай Огонь, Воду, Молнию, Солнце и Луну, создавая смертоносные навыки под свой стиль. Каждое новое комбо — это шанс спасти мир или погибнуть эффектно. Есть офлайн-режим, интуитивное управление, прокачка и усиление умений на ходу. Игра держит темп, не прощает ошибок и радует эффектами, которые превращают каждый бой в пир визуального хаоса. Сможешь ли ты уничтожить самих богов, или растворишься в их безумии?


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать God Slayer (Мод меню) v1.0.5 MOD APK

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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