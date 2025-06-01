God Slayer (Мод меню) 1.0.5
Один против божеств — рви полчища, комбинируй стихии и не останавливайся
God Slayer — это стремительный экшен-рогалик с элементами аркады, где ты в одиночку сражаешься с ордами последователей падших богов. Каждые 5 минут — шквал врагов, выбор способностей, лавина урона и чистый адреналин. Играть можно даже одной рукой — и при этом ощущается каждый удар. Здесь важно не просто выжить, а пройти вперёд — сквозь главы, биомы и новых приспешников, что становятся всё безумнее.
Главное оружие — система стихийных комбо: смешивай Огонь, Воду, Молнию, Солнце и Луну, создавая смертоносные навыки под свой стиль. Каждое новое комбо — это шанс спасти мир или погибнуть эффектно. Есть офлайн-режим, интуитивное управление, прокачка и усиление умений на ходу. Игра держит темп, не прощает ошибок и радует эффектами, которые превращают каждый бой в пир визуального хаоса. Сможешь ли ты уничтожить самих богов, или растворишься в их безумии?
- Меню модов
- Множитель урона
- Режим Бога
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Установка
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Внимание▶
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