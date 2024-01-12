World War Polygon (Мод, Бесконечные патроны) 2.33
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Alda Games
Версия:
2.33
Обновлено:
Сегодня, 21:46
Возраст:
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
23
Комментарии:
0
Просмотров:
6 515
World War Polygon (Мод, Бесконечные патроны) - Играйте в шутер от первого лица, все действия игры происходят во времена Второй мировой войны, именно в этот момент человечеству нужны новые герои, которые отправятся бороться со злом. Испытай на себе события тех годов, пройди через восточный фронт войны, играя в роли советского солдата который в последствии будет бороться за спасение Сталинграда.
Ты сможешь играй в сетевом режиме с игроками со всего мира, выполняй ежедневные задания и получай ценные награды. Командный PVP бой 4 vs 4, который затянет динамичностью сражений. Кроме того, можно выполнять ежедневные миссии, в которых тебе предстоит биться с армией зомби.
Информация о модах
- Меньшая отдача [на самом деле не работает]
- Двойной урон [Работа]
- Непобедимый игрок [Работа]
Скачать World War Polygon (Мод, Бесконечные патроны) 2.33 взлом
Скачать из Google Play
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство