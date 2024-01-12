World War Polygon (Мод, Бесконечные патроны) - Играйте в шутер от первого лица, все действия игры происходят во времена Второй мировой войны, именно в этот момент человечеству нужны новые герои, которые отправятся бороться со злом. Испытай на себе события тех годов, пройди через восточный фронт войны, играя в роли советского солдата который в последствии будет бороться за спасение Сталинграда.





Ты сможешь играй в сетевом режиме с игроками со всего мира, выполняй ежедневные задания и получай ценные награды. Командный PVP бой 4 vs 4, который затянет динамичностью сражений. Кроме того, можно выполнять ежедневные миссии, в которых тебе предстоит биться с армией зомби.