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World War Polygon (Мод, Бесконечные патроны)

World War Polygon (Мод, Бесконечные патроны) 2.33

23
4
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Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Alda Games
Версия:
2.33
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 60 Мб
id приложения:
com.aldagames.warpolygon
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
23
Комментарии:
0
Просмотров:
6 515

World War Polygon (Мод, Бесконечные патроны) - Играйте в шутер от первого лица, все действия игры происходят во времена Второй мировой войны, именно в этот момент человечеству нужны новые герои, которые отправятся бороться со злом. Испытай на себе события тех годов, пройди через восточный фронт войны, играя в роли советского солдата который в последствии будет бороться за спасение Сталинграда.


Ты сможешь играй в сетевом режиме с игроками со всего мира, выполняй ежедневные задания и получай ценные награды. Командный PVP бой 4 vs 4, который затянет динамичностью сражений. Кроме того, можно выполнять ежедневные миссии, в которых тебе предстоит биться с армией зомби.


Скриншоты

Информация о модах
  • Меньшая отдача [на самом деле не работает]
  • Двойной урон [Работа]
  • Непобедимый игрок [Работа]
 Теги темы: Бесконечные патроны, Военные

Скачать World War Polygon (Мод, Бесконечные патроны) 2.33 взлом

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Скачать World War Polygon (Мод, Бесконечные патроны) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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